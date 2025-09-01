Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

Marcelo Tinelli a través de sus redes sociales dio a conocer que quiere ayudar al Ciclón en el difícil momento que atraviesa.

1 de septiembre 2025 · 17:42hs
“Quiero ayudar de alguna manera

“Quiero ayudar de alguna manera, viendo tanto caos institucional en el club”, señaló Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli reapareció en el mundo de San Lorenzo, quien atraviesa un difícil momento institucional bajo la presidencia de Marcelo Moretti, y declaró que “quiere ayudar de alguna manera”. El ex-conductor de televisión, quien fue presidente del Ciclón entre 2019 y 2022, aseguró que tiene intenciones de regresar a la institución de Boedo “mucho antes de lo que algunos esperan”.

A través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne casi 15 millones de seguidores, el ex conductor respondió preguntas de los hinchas y dejó en claro su deseo de involucrarse nuevamente.

El domingo a la noche Lionel Messi disputó la final de la Leagues Cup con Inter Miami y este lunes llegó al país.

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Lucas Beltrán se suma a la larga lista de futbolistas argentinos en el conjunto Che.

Lucas Beltrán jugará en el Valencia

¿Qué dijo Marcelo Tinelli?

“Quiero ayudar de alguna manera, viendo tanto caos institucional en el club”, señaló Tinelli, aunque aclaró que todavía no sabe si será como candidato formal en futuras elecciones, pero quiere volver a involucrarse en la institución.

Tinelli también explicó los motivos por los que no se muestra como hincha e ir a los partidos en el estadio Pedro Bidegain: “Porque hay gente muy ingrata y sin memoria, y prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas”.

Además, aclaró que su mensaje no es una amenaza para alguien en particular, sino que solo desea dar a conocer las cosas que sucedieron en el Ciclón: “No lo entiendan como una amenaza, solo quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo”.

“Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra todo su amor en todo momento”, expresó a su vez el ex conductor, haciendo referencia a los simpatizantes que lo insultan.

De esta manera, Tinelli dejó abierta la puerta para un regreso a San Lorenzo, sin dar detalles si será como candidato en alguna futura elección en el Ciclón, pero asegurando que volverá al club del cual es hincha.

Cha Roga celebró en la localidad de Sauce Montrull. 

Cha Roga es el campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino

La Selección Argentina quedó en la puerta de la coronación.

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025.

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

