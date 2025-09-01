Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Lionel Messi arribó a Ezeiza junto a su familia y Rodrigo De Paul. Apenas aterrizó, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos.

1 de septiembre 2025 · 18:08hs
El domingo a la noche Lionel Messi disputó la final de la Leagues Cup con Inter Miami y este lunes llegó al país.

El domingo a la noche Lionel Messi disputó la final de la Leagues Cup con Inter Miami y este lunes llegó al país.

Lionel Messi, capitán del conjunto nacional, llegó al país para sumarse a la Selección Argentina, que se prepara para disputar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador. Apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos.

Luego de la dolorosa derrota por 3 a 0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, la Pulga y Rodrigo De Paul se tomaron un vuelo directo desde Seattle rumbo a Ezeiza.

El astro rosarino vino al país acompañado de su familia, tal como había anticipado hace pocos días. Se espera un momento muy especial en el duelo con Venezuela en el Monumental el jueves: todo indica que será su último partido por Eliminatorias en Argentina.

Cha Roga celebró en la localidad de Sauce Montrull. 

Cha Roga es el campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino

La Selección Argentina quedó en la puerta de la coronación.

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025.

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

Lucas Beltrán jugará en el Valencia

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

