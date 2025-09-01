El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina Lionel Messi arribó a Ezeiza junto a su familia y Rodrigo De Paul. Apenas aterrizó, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos. 1 de septiembre 2025 · 18:08hs

El domingo a la noche Lionel Messi disputó la final de la Leagues Cup con Inter Miami y este lunes llegó al país.

Lionel Messi, capitán del conjunto nacional, llegó al país para sumarse a la Selección Argentina, que se prepara para disputar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador. Apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se acercó a fanáticos y firmó autógrafos.

Luego de la dolorosa derrota por 3 a 0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, la Pulga y Rodrigo De Paul se tomaron un vuelo directo desde Seattle rumbo a Ezeiza.

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo Lucas Beltrán jugará en el Valencia

El astro rosarino vino al país acompañado de su familia, tal como había anticipado hace pocos días. Se espera un momento muy especial en el duelo con Venezuela en el Monumental el jueves: todo indica que será su último partido por Eliminatorias en Argentina.