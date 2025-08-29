Uno Entre Rios | Ovación | Deyverson

El guiño del polémico Deyverson a Boca

El delantero brasileño Deyverson, que fue colgado en Fortaleza, subió una foto con la camiseta del Xeneize.

29 de agosto 2025 · 15:30hs
Deyverson fue marginado del plantel de Fortaleza tras quedar afuera de la Copa Libertadores ante Vélez.

Deyverson fue marginado del plantel de Fortaleza tras quedar afuera de la Copa Libertadores ante Vélez.

Deyverson, recientemente apartado por Fortaleza tras la eliminación en la Copa Libertadores, volvió a manifestar su simpatía por Boca al publicar imágenes con una musculosa Xeneize en sus redes sociales. El gesto, acompañado por un pulgar arriba y un emoji insinuante, se interpreta como un nuevo guiño a Juan Román Riquelme en medio de la incertidumbre sobre su futuro profesional.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero brasileño compartió dos fotografías en las que aparece con una musculosa azul y oro con la leyenda “Jugador N°12” y el icónico puente de La Boca de fondo. El contenido fue rápidamente replicado por cuentas vinculadas al club y generó especulaciones sobre un posible acercamiento al entorno dirigencial.

El vínculo del Deyverson con el Xeneize

No es la primera vez que el atacante muestra su afinidad por Boca. En noviembre de 2024, cuando aún jugaba en Atlético Mineiro, recibió la camiseta N°10 firmada por Edinson Cavani.

Un año antes, había agradecido públicamente el obsequio de la casaca alternativa amarilla con su nombre y dorsal. En entrevistas previas, Deyverson expresó su deseo de jugar en la Bombonera y compartió su admiración por figuras como Maradona, Tevez, Cavani y el propio Riquelme.

El vínculo emocional entre Deyverson y el mundo Azul y Oro se consolidó tras su actuación en la semifinal de la Copa Libertadores 2024, cuando con la camiseta de Atlético Mineiro marcó un doblete ante River en Brasil y en la revancha, en el Monumental, protagonizó gestos provocadores que lo convirtieron en figura para la parcialidad boquense.

A sus 34 años, el exjugador de Cuiabá y Palmeiras debe definir su próximo destino ya que Fortaleza lo marginó del plantel tras la caída ante Vélez, y aunque su perfil mediático sigue generando repercusión, Boca no tiene en carpeta la incorporación de un delantero en este mercado debido a que Miguel Ángel Russo, actual entrenador del equipo, no contempla refuerzos en esa posición.

