La Asociación Civil Club Cultural y Deportivo Unión ya es una realidad

Quedó constituida la Asociación Civil Club Cultural y Deportivo Unión en la localidad de Gobernador Mansilla.

1 de septiembre 2025 · 20:43hs
La Asociación Civil Club Cultural y Deportivo Unión tiene como objetivo de promover la práctica de múltiples disciplinas

Prensa Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas

La Asociación Civil Club Cultural y Deportivo Unión tiene como objetivo de promover la práctica de múltiples disciplinas, con énfasis en el karting y el motociclismo, y en la contención de adultos mayores a través de actividades recreativas.

En un emotivo acto quedó formalmente constituida la Asociación Civil Club Cultural y Deportivo Unión en la localidad de Gobernador Mansilla, Departamento Tala. La institución nace con el objetivo de promover la práctica de múltiples disciplinas, con énfasis en el karting y el motociclismo, y en la contención de adultos mayores a través de actividades recreativas.

El encuentro contó con una gran concurrencia de vecinos, referentes comunitarios e instituciones intermedias, quienes acompañaron la presentación de los proyectos y de la Comisión Directiva, presidida por Sergio Gervasoni.

Entre las autoridades y dirigentes presentes estuvieron el senador por el Departamento Tala, Diego Conti; el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas, Hugo Grassi, junto a la dirigente Lorena Garei; el presidente del Club Argentino Juniors de Paraná, Oscar Romero; el presidente del Club Ferrocarril San Lorenzo, Ariel Díaz; el presidente de la Asociación Karting Río Uruguay, Luis Szcech; Félix Velázquez y además de representantes de Bomberos Voluntarios, de la Policía de Entre Ríos y notas de adhesiones enviadas de otras Entidades.

