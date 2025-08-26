Uno Entre Rios | Ovación | Marco Pellegrino

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Marco Pellegrino sufrió una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo y será baja entre tres y cinco semanas en el Xeneize.

26 de agosto 2025
Marco Pellegrino sería reemplazado por Ayrton Costa.

Marco Pellegrino padece una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo, según informó el departamento médico de Boca y será baja para el Xeneize entre tres y cinco semanas. Ayrton Costa, ya recuperado de su desgarro, se perfila como su reemplazante para el duelo con Aldosivi del próximo fin de semana.

El defensor de 23 años sufrió la lesión durante la victoria ante Banfield, encuentro en el que se lo vio elongar su pierna izquierda desde el inicio del complemento. Inclusive tuvo una mala caída tras saltar a rechazar un balón, que generó la preocupación del cuerpo técnico y sus compañeros, pero no habría sido ese el momento exacto de su lesión.

El obturador externo es un músculo profundo de la cadera, que se inserta en el fémur y el pubis y que facilita la rotación de la cadera. Una lesión en esa zona provoca un dolor agudo en la ingle y la parte anterior de la cadera. En el caso de una de grado II, demanda, como mínimo, dos semanas de recuperación, aunque también puede infiltrarse.

Miguel Ángel Russo no podrá contar con Marco Pellegrino

Lo cierto es que Miguel Ángel Russo no podrá contar con el ex Huracán para visitar a Aldosivi el próximo domingo en el Minella. Con mucho viento a favor, podría regresar para el duelo ante Rosario Central, programado para después de la Fecha FIFA. Sino, lo hará contra Central Córdoba en La Bombonera el fin de semana siguiente.

El entrenador pierde una pieza clave, ya que Pellegrino había sido uno de los jugadores más destacados en los últimos encuentros. Desde su debut con la azul y amarilla ante el Auckland City, supo afianzarse en el equipo y fue titular en todos los partidos. Con su seguridad a la hora de marcar, su buen juego aéreo y su facilidad con la pelota entre los pies, logró adueñarse del puesto.

Ante este panorama, se le abre una posibilidad a Ayrton Costa para regresar al once titular. El exjugador de Independiente está completamente recuperado del desgarro que sufrió ante el Bayern Munich en el Mundial de Clubes y que lo obligó a estar fuera de las canchas por más de dos meses. Vale la pena recordar que el zaguero de 25 años demostró un gran nivel en la cita intercontinental y que ocupaba un lugar de privilegio en la consideración del entrenador hasta su lesión.

