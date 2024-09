Santiago Escanés emigró al Gandia Volei de España

“Santiago Escanés Suárez, otro de nuestros fichajes para esta nueva temporada. Con gran experiencia en ligas argentinas con el Club Atlético Paracao, llega a Gandía un talentoso armador que se ha consolidad como el cerebro del equipo. Santiago también asume el rol de capitán por lo que estamos ansiosos por ver todo lo que aportará dentro y fuera del campo. Bienvenido. Estamos felices de poder disfrutar de ti”, detallaron desde las redes sociales del club valenciano.

UNO dialogó con Escanés desde el Viejo Continente. Santiago contó como surgió el traspaso, los deseos de un movimiento así en su carrera como deportista y los objetivos que trazarán en el equipo español. “El traspaso surgió teniendo comunicación directa por redes sociales con el entrenador del equipo, Benjamin Pantorilla”, sentenció el surgido en Paracao. A su vez, prosiguió: “Él dirigió mucho años en Argentina por lo que teníamos muchas personas en común”.

La institución a la cual llegó el paranaense se llama Club Voleibol Gandía. “La competencia que comenzó hace dos semanas y en la que buscaremos llegar lo más arriba posible es la Liga Autonómica de la Comunidad Valenciana. El objetivo principal es poder ascender a la Primera Nacional”, sentenció desde España.

Se van disputando dos fechas del torneo y en ambos duelos el club valenciano ganó 3 a 0 en sets corridos. La próxima fecha será de visitante, el 29 ante Stella Maris.

Santiago Escanés ya tuvo acción

Santiago Escanés 2.jpg Santiago Escanés emigró al vóley europeo.

De vuelta en su llegada a España, el armador expresó: “Siempre soñé con tener la experiencia de poder jugar afuera de Argentina ya que es un desafío gigante, pero sinceramente no pensé que se iba a dar en el 2024”. “El tener la posibilidad de sacar la ciudadanía española me abrió las puertas para poder venir a Gandía más fácilmente ya que no ocupo cupo de extranjero en el club”, agregó, ilusionado por su llegada.

Aceptar el desafío siempre es una gran responsabilidad. “Lo primero que me sedujo es que es un club chico pero que tiene muchas ganas de crecer, algo similar a lo que pasó en Paracao hace varios años. Sumado a esto, Benjamín es un entrenador que le gusta trabajar muchísimo y eso motiva a cualquier jugador a querer pertenecer al equipo”, dijo, al respecto de aceptar la oferta del Viejo Continente.

No solo llegó como refuerzo, sino que también como experiencia ya que previo a su incorporación el club le informó que sería el capitán del equipo en este sueño de ascenso. Así lo vivió Escanés: “Es una responsabilidad gigante ser capitán de un equipo el cual soy nuevo ya que llegué hace poco más de un mes. La realidad es que cuando todos tiran para el mismo lado es mucho más sencillo. Tenemos un objetivo claro y todos aportan su granito de arena para poder ascender”.

El surgido en Paracao no será el único argentino en la institución valenciana. “En el equipo hay un argentino mas, Leonardo Ariotto Goeldelmann. Leo jugó en Lafinur de San Luis muchos años y hace un año que juega en España. La temporada pasada fue MVP de la Liga Autonómica de Galicia, así que es un gran refuerzo para el club”, mencionó.

“Lo poco que conozco de España es hermoso. Las infraestructuras y la fachada de las casas es increíble. La gente muy amable y respetuosa. Siempre de chico me llamó la atención conocer Europa así que estoy todo el tiempo intentando recorrer lugares nuevos”, contó, sorprendido por lo vivido en las pocas horas que lleva fuera de Argentina.

Santiago Escanés: "Siempre soñé con esta experiencia"

Santiago Escanés 1.jpg

Por otra parte, Santiago se refirió al hecho de dejar su segunda casa y emigrar hacia Europa en busca de nuevas metas. “La verdad que dejar Paracao fue difícil ya que se había consolidado un grupo humano tremendo, partipipamos del último Torneo Federal jugando un muy buen nivel de vóley y estábamos más unidos que nunca. En el momento que lo comuniqué los chicos me apoyaron y ayudaron a tomar la decisión. No es fácil salir de la zona de confort pero son experiencias para crecer en lo personal”.

“Actualmente me siento en el mejor momento físico y deportivo ya que estoy teniendo continuidad. Estoy convencido que es la edad perfecta para intentar crecer como jugador, por eso el motivo de venir a Gandía y tener que adaptarme a nuevos compañeros, nuevo entrenador, nuevo club y nuevos rivales”, cerró el paranaense de 24 años que se desempeña como armador.