San Miguel volverá a jugar la Liga Paranaense

Luego de no participar en 2025 por razones económicas, San Miguel competirá este año con las categorías Primera y Sub 23.

20 de enero 2026 · 18:20hs
San Miguel volverá al ruedo en el certamen local.

San Miguel volverá al ruedo en el certamen local.

Gratas noticias en el barrio Paraná XIII. El Club Atlético San Miguel del Sudoeste confirmó que este año volverá a participar de los certámenes de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), tras bajarse de la competencia en 2025 por razones económicas.

Los dirigentes del Santo se reunieron en la sede de la LPF y, tras confirmar su vuelta, ahora trabajan en el armado del cuerpo técnico. El conjunto Auriverde participará en Primera División y Sub 23.

Vale destacar que en su última participación en el certamen local, en 2024, San Miguel se consagró campeón de la Primera B y luego disputó el torneo de transición en la segunda mitad de la temporada.

