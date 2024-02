San Lorenzo debutó en el certamen con un apretado triunfo

Sufriendo, San Lorenzo avanzó en la Copa Argentina 2024 . En su debut en la competencia, el Ciclón de Rubén Darío Insúa no jugó bien, pero venció 1-0 a Independiente de Chivilcoy gracias a un lindo gol de Cristian Tarragona . En la siguiente instancia, la de 16avos de final, enfrentará al ganador del cruce entre Tigre y Chacarita.

Si bien en una de las primeras jugadas hizo un lindo gol que fue correcta y rápidamente anulado (Diego Herazo definió bien, pero estaba adelantado), San Lorenzo jugó un pobre primer tiempo. Carente de ideas, velocidad y precisión, fue un equipo lento, predecible e inofensivo. Prácticamente no pateó al arco sacando esa del delantero colombiano. Y el humilde elenco, por momentos, se animó a jugar, con buenas triangulaciones y algunas aproximaciones sencillas pero verticales.

En el complemento, Insua mandó a la cancha Cristian Tarragona en lugar de Herazo y el ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez no defraudó. Tras un rechazo corto de Aquino, quien se anticipó a Bareiro, apareció Tarragona con un potente disparo desde la puerta del área para dejar sin reacción al arquero rival. A partir de este cuarto de hora del complemento, San Lorenzo jugó con más aplomo y aunque no tuvo un nivel superlativo, supo llevar el control del partido ante un equipo muy digno que comenzó a sentir el desgaste físico por la diferencia de categoría. En la última, Tomás Rodríguez tuvo el tanto del empate pero Altamirano lo evitó con una impecable volada y manotazo para desviar.

Independiente de Chivilcoy fue protagonista del ascenso ya que alcanzó los cuartos de final del torneo Federal A pero fue eliminado por Olimpo de Bahía Blanca. El equipo bonaerense se quedó sin entrenador tras la salida de Alberto Salvaggio, quien fue reemplazado por su ayudante, Daniel Olmedo. Mientras se prepara para el nuevo Federal A, el Rojo armó un plantel prácticamente nuevo con doce incorporaciones.