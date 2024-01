San Lorenzo compró a Facundo Altamirano

"El 1 es cuervo. San Lorenzo le adquirió a Banfield el 100% del pase de Facundo Altamirano. El arquero firmó un contrato por 3 temporadas. De este modo, será jugador del club hasta diciembre de 2026", informó San Lorenzo.

Relegado por el nivel de Batalla, quien continuó su carrera en el Granada de España, Altamirano jugó sólo cinco partidos en el arco del Ciclón y mostró un rendimiento que convenció al entrenador para pedir por su permanencia. Incluso Insúa avisó que el arquero será uno de los capitanes del plantel junto al goleador paraguayo Adam Bareiro.

Al sumarse a la pretemporada en Montevideo, Altamirano contó sus primeras sensaciones: "Muy contento de obviamente tener la chance y tomarlo con toda la responsabilidad que merece". Luego se refirió a la declaración de Insua en la que aseguró que sería el segundo capitán del equipo. "Obviamnete que es algo muy lindo y más para un jugador que el entrenador te de esa confianza, pero siempre me lo tomo con mucha tranquilidad sabiendo que primero está el grupo y en base a eso, de ahí para adelante lo que suma cada uno, la verdad que muy contento", aseguró.

Carlos Sánchez renovó con San Lorenzo

El Ciclón, con su nueva dirigencia, sigue trabajando para reforzar y brindarle el mejor plantel posible a Rubén Darío Insua. En este camino, el Ciclón confirmó la continuidad del colombiano Carlos Sánchez por una temporada más, ya que extendió su vínculo hasta diciembre de este 2024.

"Feliz, contento y muy ilusionado de hacer las cosas bien", dijo la Roca sobre sus primeras sensaciones tras su renovación. Después explicó por qué lo ilusionaba tanto seguir en el Ciclón: "primero, el cariño de la gente, que al principio fue un poquito difícil pero me quedo con el final, porque las cosas no son como empiezan sino como terminan, el grupo y todo lo que es la familia San Lorenzo. Me han hecho sentido muy bien, me han valorado muchísimo y eso yo lo aprecio mucho".