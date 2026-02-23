Uno Entre Rios | Ovación | San José

Derrota de San José ante la Selección Argentina U19

En su penúltimo partido de la fase regular de la Liga Nacional de Vóley Femenino, San José perdió 3-1. Este martes jugará Municipalidad de General San Martín.

23 de febrero 2026 · 18:07hs
San José hizo un buen partido pero no le alcanzó para sumar.

San José hizo un buen partido pero no le alcanzó para sumar.

San José cayó en su penúltimo partido de la fase regular de la Liga Nacional de Vóley Femenino, que se está disputando en Mendoza. Este lunes, en el estadio Mauricio Tano Montarulli del Club General San Martín Pacífico, perdió con la Selección Argentina U19 por 3-1 (parciales de 19-25, 23-25, 25-18 y 26-28).

Este martes, desde las 11, cerrará su participación en la Zona 1, cuando se mida con Municipalidad de General San Martín, en el mismo escenario. Vale destacar que el equipo comandado por Alejandra Cot está sexto en el grupo, con cinco puntos; mientras que su rival está último con tres unidades.

La pintada se realizará en la calle España de Paraná.

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

La empresa San José no adherirá al paro pero si el área metropolitana

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

De esta manera el equipo entrerriano aguardará su posición final para conocer a su adversario en los playoffs de la competencia que se está desarrollando en tierras cuyanas.

San José Liga Nacional Selección Argentina vóley
Noticias relacionadas
Los colectivos de la empresa San José circulan desde hace un par de meses en Paraná.

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

Las pruebas del Campeonato Entrerriano tuvieron alto grado de competitividad, pero siempre en un marco de respeto deportivo.

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

Omar Martínez contento con el arranque de su equipo.

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

El podio final del certamen que tuvo lugar en Cerrito.

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

Ver comentarios

Lo último

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Ultimo Momento
En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Policiales
Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

Ovación
Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

La provincia
Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

Receta electrónica: un paso más para su implementación

Receta electrónica: un paso más para su implementación

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Dejanos tu comentario