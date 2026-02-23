Derrota de San José ante la Selección Argentina U19 En su penúltimo partido de la fase regular de la Liga Nacional de Vóley Femenino, San José perdió 3-1. Este martes jugará Municipalidad de General San Martín. 23 de febrero 2026 · 18:07hs

San José hizo un buen partido pero no le alcanzó para sumar.

San José cayó en su penúltimo partido de la fase regular de la Liga Nacional de Vóley Femenino, que se está disputando en Mendoza. Este lunes, en el estadio Mauricio Tano Montarulli del Club General San Martín Pacífico, perdió con la Selección Argentina U19 por 3-1 (parciales de 19-25, 23-25, 25-18 y 26-28).

Este martes, desde las 11, cerrará su participación en la Zona 1, cuando se mida con Municipalidad de General San Martín, en el mismo escenario. Vale destacar que el equipo comandado por Alejandra Cot está sexto en el grupo, con cinco puntos; mientras que su rival está último con tres unidades.

En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

De esta manera el equipo entrerriano aguardará su posición final para conocer a su adversario en los playoffs de la competencia que se está desarrollando en tierras cuyanas.