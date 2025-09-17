Russo habló con Palacios: le dio un 'correctivo' y podría salir del equipo titular

El DT, que ya venía colmando su paciencia por reclamos de otros jugadores en tiempos recientes, no le dejó pasar el gesto al chileno y hubo una charla.

La levantada de Boca, con una visible mejora futbolística y resultados positivos después de meses a la deriva, llegó acompañada de un asterisco negativo: los reiterados reproches de los jugadores ante los cambios, con Claudio Úbeda como destinatario principal del enojo tras las ausencias de Miguel Ángel Russo.

Pero eso se terminó, porque Miguel Ángel Russo se puso firme después del último episodio que tuvo a Carlos Palacios como protagonista de otra escena pública que dejó mal parado al cuerpo técnico en el Gigante de Arroyito y charló mano a mano con el chileno a modo de correctivo.

"No puede volver a repetirse", fue, palabras más, palabras menos, lo que le dijo el entrenador de 69 años, ya de nuevo en la rutina diaria tras superar la infección urinaria, le pronunció al futbolista -cuyo historial de polémicas le juega en contra- en la vuelta a los entrenamientos del martes.

Fue una charla breve, concisa y contundente. Russo se cansó de que los jugadores (antes figuras como Miguel Merentiel y Edinson Cavani) hicieran gestos o expliciten verbalmente reclamos ante una decisión técnica y le dio una lección disciplinaria -en buenos términos- a Palacios.

El entrenador no quiere ver más estás cuestiones extrafutbolísticas en el foco de la agenda mediática -mucho menos cuando Boca está en franco ascenso- y por eso marcó las pautas cara a cara con Palacios, más allá de que en su momento también hubo un mensaje para todo el plantel.

¿Esto afecta la consideración del chileno? No, ya que en situaciones similares que se dieron previamente no hubo castigo alguno. De todas formas, existe la posibilidad de que el ex Colo Colo salga del equipo para recibir a Central Córdoba el domingo, pero el motivo es netamente futbolístico.

Russo no vio bien a Palacios en los últimos encuentros (lo sacó en todos a mediados del segundo tiempo) y tanto Williams Alarcón como Alan Velasco, en ese orden de prioridad, ganan terreno para reemplazarlo. Es una variante que el cuerpo técnico viene analizando por su bajo rendimiento y no tiene ninguna relación con el gesto a Úbeda, según revelan en Boca Predio.