Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

Los entrerrianos Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey formarán parte de la docena de pilotos. La primera fecha de esta instancia será en La Plata.

26 de septiembre 2025 · 17:50hs
Manuel Borgert se ubica en el cuarto escalón de las posiciones de la Copa Play Off. 

La temporada 2025 del TC Mouras ingresó en etapa de definiciones. Este fin de semana se desarrollará la 11° fecha del calendario. Este capítulo abrirá espacio a la Copa de Oro. Esta instancia contará con la presencia de los pilotos entrerrianos Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey.

El piloto de Crespo ocupa el cuarto lugar en la tabla del Play Off, que lidera Lucas Carabajal (39 puntos). El integrante del Fadel Racing Memo Corse se enfoca en lograr sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el fin de semana, para achicar la brecha de 31 unidades que lo separan del líder.

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

“Tenemos que ir a atacar, así que vamos a ir en busca de atacar con todo. Y obviamente, es la revancha. Todos los que estamos acá queremos ir en busca del Campeonato y obviamente el paso al Turismo Carretera, que es el sueño de todos los pilotos cuando arrancamos la carrera", Manu Borgert.

Por su parte, Guiffrey, con un Chevrolet del RUS MED Team, apunta a pelear por el título más allá de no haber celebrado la victoria necesaria para coronarse campeón. El piloto de Villaguay logró un podio en la fecha cuatro y necesita la victoria, si es que quiere aspirar a quedarse con la corona.

“Encaramos la Copa con toda la esperanza y confianza posible. Llego, a mi entender, con un nivel físico y mental muy bueno. El equipo está trabajando mucho en el auto, así que seguramente vayamos por el título y este finde apuntamos a ganar, porque necesitamos los puntos. Con el playoff todo se emparejó, entonces eso nos da una oportunidad única para ir en busca del campeonato”, puntualizó.

Cronograma del inicio de la Copa de Oro del TC Mouras

Este sábado la categoría disputará la clasificación a las 15.30, para luego cerrar la jornada con las dos series que se largarán 17.10 y 17.35.

En tanto que el domingo a partir de las 12.45, el TC Mouras definirá la primera fecha de la Copa de Oro con la carrera final pautada a 14 vueltas o 20 minutos de duración.

