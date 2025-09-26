Uno Entre Rios | Ovación | Sosa

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

El mediocampista de la Academia y el arquero del Rojo se presentaron juntos en la conferencia de prensa de la Liga Profesional. Allí dejaron sus sensaciones a dos días del choque en el CIlindro.

26 de septiembre 2025 · 20:22hs
Santiago Sosa y Rodrigo Rey participaron de una conferencia de prensa conjunta en la previa al clásico de Avellaneda que Racing e Independiente protagonizarán el domingo a las 15.15 en el Cilindro. Mientras la Academia no atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura, pero está en semifinales de la Copa Libertadores y en cuartos de la Copa Argentina, el Rojo lleva 11 partidos sin ganar y cierra la Zona B.

El futbolista del conjunto que dirige Gustavo Costas rescató el presente del equipo y afirmó: “Estamos contentos de estar peleando las tres competencias. Es muy difícil estar en todos los frentes, pero así lo disponemos”, Además, se refirió al debut de Gustavo Quinteros como director técnico del local y agregó: “No sabemos cómo jugará ni cuál es su plan, pero nosotros vamos a hacer un encuentro distinto porque es especial”.

Por su parte, el arquero de Independiente no esquivó el mal momento del equipo y se mostró ilusionado con dar vuelta la página con el estreno del entrenador justamente en el clásico. “Vienen siendo semanas movidas en el club, con cambios. Estamos con la ilusión renovada para lo que viene. En un compromiso como este, la motivación siempre es muy alta por lo que representa”, manifestó.

Con cuatro días entre el duelo frente al Rojo y el choque con River, por la Copa Argentina, Sosa deslizó que “el grupo está preparado para hacerlo bien”. En tanto, añadió: “Lo del domingo lo vivo con mucha ilusión, deseo que llegue ese día. Va a ser un lindo espectáculo”.

A Rey le consultaron si una victoria sería un renacer y su respuesta dejó en claro su pensamiento. “Se renace cuando uno se muere y acá nadie está muerto, pero tenemos que levantar para meternos entre los primeros ocho y llegar a zona de copas”, expresó.

En un clima distendido entre ambos también hubo tiempo para la chicana: Sosa recordó las dos atajadas del ex-Gimansia en el último clásico (empataron 1-1) para ahogarle el grito y entre risas sostuvo que "muchas veces los salva, ojalá que no sea así". La respuesta del guardameta apuntó a que "ojalá Santi pise menos el área". Finalmente, cerró: "Siempre tengo el deseo de que los chicos tomen como ejemplos a jugadores como él, que tienen la valentía de llegar a un club grande, ganarse un puesto y jugar muy bien”.

