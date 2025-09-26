Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Por primera vez las TC Pick Up estarán girando en el Club de Volantes Entrerrianos. Este viernes fue la presentación oficial.

TC Pick Up y más: el automovilismo toma la ciudad de Paraná este fin de semana. Este viernes fue la presentación.

La ciudad de Paraná se transforma este fin de semana en el epicentro del automovilismo argentino con la llegada de la octava fecha del campeonato 2025 de TC Pick Up, una cita que no solo marca el inicio del esperado playoff de la temporada, sino que también congrega a diversas categorías que prometen espectáculo asegurado para los fanáticos del deporte motor.

La presentación oficial de la fecha tuvo lugar en la tarde de este viernes en la explanada en la Casa de la Costa, ubicada en la costanera baja de la capital entrerriana. La conferencia de prensa reunió a pilotos, autoridades de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera), representantes del Club de Volantes Entrerrianos y funcionarios gubernamentales, quienes dieron el puntapié inicial a un fin de semana cargado de velocidad, pasión y competencia. Entre los presentes se pueden resaltar a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, los pilotos locales, Mariano Werner y Omar Martínez (también presidente del CVE); los pilotos nacionales, Agustín Canapino, Gastón Mazzacane y Facundo Ardusso; y en representación del Club de Volantes estuvo Sergio Lifschitz. Durante el evento, el público tuvo la posibilidad de acercarse a los protagonistas, compartir momentos con sus ídolos y disfrutar del parque cerrado, en una jornada que combinó lo institucional con lo popular, y que dejó en claro el entusiasmo que genera el automovilismo en Entre Ríos.

Como ya es costumbre en las fechas de TC Pick Up, el espectáculo contará con la participación de destacados pilotos que han dejado huella tanto en esta categoría como en otras disciplinas del automovilismo argentino.

Entre los nombres que sobresalen en la grilla se encuentran Juan Pablo Gianini (Ford), múltiple campeón de la categoría y referente indiscutido, Gastón Mazzacane (Volkswagen), uno de los históricos del TC, y Mariano Werner (Toyota), ídolo local, que correrá frente a su gente con el objetivo de seguir consolidando su performance de cara al playoff.

También serán de la partida Andrés Jakos, Matías Rodríguez, Tomás Abdala y Mauricio Lambiris, todos con unidades de Ford o Toyota, lo que promete una gran disputa entre las marcas más fuertes de la categoría.

Cuatro categorías

Además del TC Pick Up, la actividad en el Autódromo Ciudad de Paraná incluirá acción de TC Pista Pick Up, Turismo Carretera 2000 y Turismo 4000 Argentino, configurando un calendario de competencias que dejará poco espacio para el descanso.

Cabe destacar que el TC Pista Pick Up, antesala de la división mayor, ya tuvo actividad con sus entrenamientos el jueves, y tendrá un rol protagónico este fin de semana, ya que también inicia su etapa de definiciones.

Cronograma oficial de la TC Pick Up

La ACTC dio a conocer el cronograma oficial de la octava fecha de la temporada 2025, que marcará el inicio del playoff para el TC Pick Up y TC Pista Pick Up. Este viernes se disputarán los entrenamientos de TC Pista Pick Up a las 12:15 y 15:20.

Este sábado se desarrollarán entrenamientos y clasificaciones. TC Pick Up entrenará a las 09:10 y 11, mientras que TC Pista Pick Up lo hará a las 10.20 y 12.05. La clasificación de TC Pista Pick Up será a las 15.50 y la de TC Pick Up a las 16.16.

Finalmente, este domungo se correrán las series del TC Pick Up a las 9.15 y 9.40. La final de TC Pista Pick Up (14 vueltas o 20 minutos) será a las 13.15, mientras que la final de TC Pick Up (18 vueltas o 30 minutos) está programada para las 13.50.

TC Pista Pick Up

Las TC Pista Pick Up tuvieron los primeros tiempos, que será especial porque es el arranque del playoff. Marco Dianda marcó el mejor tiempo, con una vuelta de 1’ 30” 941/1000 para el piloto de Guatimozín tras 8 giros. Juan Sebastián Gallo, el ganador de la etapa regular, quedó como escolta a 0.404 segundos del puntero. Tercero se ubicó Gaspar Chansard, con la Amarok a 1.001 segundos.

En el segundo turno de pruebas, los dos primeros lugares se invirtieron: el tiempo más rápido fue de Gallo, con una vuelta de 1.30:102, y Dianda fue segundo a 0.011 milésimas. Cerró el podio Thomas Michelud, a 0.529 segundos.

En el Turismo 4000 argentino, el puntero del torneo Gonzalo González lideró las dos primeras tandas de entrenamientos: el mejor tiempo fue en la segunda tanda, con un marcador de 1’ 35”311/1000. Iñaki Gallo a 0.156 segundos y Nicolás Villamayor a 0.343/1000 continuaron el clasificador. Mientras que en el Turismo Internacional, Bautista Dose marcó un giro de 1’ 41”682/1000 y fue el más rápido de la primera tanda. En la segunda sesión, el reloj lo dominó Rubén Diéguez, con un tiempo de 1’ 40” 100/1000.