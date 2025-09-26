Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe organiza el Campeonato Amistad

Entre este sábado y el lunes las instalaciones de Echagüe albergarán el certamen de pelota a mano, para las categorías Sumatoria y Promocionales.

26 de septiembre 2025 · 19:54hs
Las instalaciones de Echagüe estarán copadas por los pelotaris.

El Atlético Echagüe Club será sede del “Campeonato Amistad” de Pelota a Mano, una cita deportiva y social que reunirá a jugadores de la región de todas las edades. El certamen se desarrollará en las instalaciones de la institución paranaense durante el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de septiembre, y tendrá su cierre el lunes 29.

La competencia llevará un tinte especial, ya que se disputará en honor a dos referentes históricos de la disciplina: José Fálico y Ángel Clari, glorias de la Pelota a Mano que supieron representar a Paraná en escenarios nacionales e internacionales.

“Queremos realizar este torneo a fin de aunar a los jugadores y darle un poco más de visibilidad a lo que es la pelota a mano dentro del club y de toda a toda la comunidad. Nuestro deseo es que cada vez practiquen más cantidad de pelotaris a nivel local, tanto chicos, jóvenes y adultos; en realidad participa gente de todas las edades”, expresó Cristian Oleinizak, integrante de la organización.

Por otra parte, indicó que “es el deporte autóctono de la ciudad de Paraná, y también esta modalidad pelota a mano se juega en Mendoza. La disciplina se ha ido difundiendo en varias escuelas de Paraná y en nuestro club se han iniciado clases a través de una escuelita. Por eso, apostamos al desarrollo y crecimiento de la actividad”.

Las jornadas que se vivirán en Echagüe

De esta manera, Echagüe no solo abre sus puertas al deporte y la integración, sino que también rinde tributo a quienes marcaron el camino de esta actividad en la ciudad y la provincia. El domingo el certamen se cerrará con una jornada de camaradería, que incluirá un almuerzo, homenajes y la correspondiente entrega de premios.

