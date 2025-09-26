Uno Entre Rios | Ovación | Enduro

El enduro vuelve a Paraná con la Triple Corona La Kava

El enduro dirá presente el fin de semana el trazdo ubicado en la zona del Acceso Norte de Paraná. Este sábado arranca.

26 de septiembre 2025 · 18:03hs
El enduro en Paraná.

UNO

El enduro en Paraná.

Los amantes del motociclismo tendrán una cita imperdible este fin de semana en Paraná con la segunda fecha puntuable del Enduro Triple Corona La Kava, que se disputará en el predio ubicado en Monseñor Abel Bazán y Bustos (Acceso Norte).

El evento reunirá a pilotos de distintas localidades y categorías, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más atractivos de la región para los fanáticos del enduro.

Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

la decima fecha del torneo clausura comenzo sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

El programa del enduro es:

Sábado: a las 13 Pruebas libres.

A las 15: Prólogo con carreras sprint (modalidad Super Prime 2 motos).

Domingo: a las 9:: Pruebas libres.

A las 11: Competencias principales.

A las 16: Entrega de podios.

Competencias y categorías

Se correrán en total 9 categorías puntuables, además de pruebas participativas y de minienduro, pensadas para fomentar la actividad y acercar el deporte a los más chicos.

Un evento para toda la familia

El predio contará con estacionamiento, baños y servicio de cantina con food trucks, buscando ofrecer comodidad y alternativas gastronómicas a los asistentes.

La organización está a cargo de La Kava, con el apoyo de la Municipalidad de Paraná, el área de Deportes de Entre Ríos y el cronometraje oficial de Racing Chrono.

Con un marco de adrenalina, velocidad y espectáculo asegurado, el Enduro Triple Corona La Kava promete un fin de semana lleno de acción y emociones en la capital entrerriana.

Enduro Paraná corona
Noticias relacionadas
TC Pick Up y más: el automovilismo toma la ciudad de Paraná este fin de semana. Este viernes fue la presentación.

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Se completó la séptima fecha del Clausura de Primera A de la APB.

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Las instalaciones de Echagüe estarán copadas por los pelotaris.

Echagüe organiza el Campeonato Amistad

Ver comentarios

Lo último

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Ultimo Momento
La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Dejanos tu comentario