El enduro vuelve a Paraná con la Triple Corona La Kava

El enduro dirá presente el fin de semana el trazdo ubicado en la zona del Acceso Norte de Paraná. Este sábado arranca.

Los amantes del motociclismo tendrán una cita imperdible este fin de semana en Paraná con la segunda fecha puntuable del Enduro Triple Corona La Kava, que se disputará en el predio ubicado en Monseñor Abel Bazán y Bustos (Acceso Norte).

El evento reunirá a pilotos de distintas localidades y categorías, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más atractivos de la región para los fanáticos del enduro.

El programa del enduro es:

Sábado: a las 13 Pruebas libres.

A las 15: Prólogo con carreras sprint (modalidad Super Prime 2 motos).

Domingo: a las 9:: Pruebas libres.

A las 11: Competencias principales.

A las 16: Entrega de podios.

Competencias y categorías

Se correrán en total 9 categorías puntuables, además de pruebas participativas y de minienduro, pensadas para fomentar la actividad y acercar el deporte a los más chicos.

Un evento para toda la familia

El predio contará con estacionamiento, baños y servicio de cantina con food trucks, buscando ofrecer comodidad y alternativas gastronómicas a los asistentes.

La organización está a cargo de La Kava, con el apoyo de la Municipalidad de Paraná, el área de Deportes de Entre Ríos y el cronometraje oficial de Racing Chrono.

Con un marco de adrenalina, velocidad y espectáculo asegurado, el Enduro Triple Corona La Kava promete un fin de semana lleno de acción y emociones en la capital entrerriana.