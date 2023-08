Rugby: Estudiantes triunfó en la primera fecha del TDI A

La visita comenzó mejor que el local, más decidido a la hora de atacar. Así llegó el primer try para los de resistencia, a los 6 minutos, por parte de Alvaro Biscay luego convertido a través de Juan Sánchez Castelan.

El Albinegro se recuperó enseguida ya que a los 9 minutos logró el primer try de la tarde. Felipe Villagran fue el autor. Máximo Cañas no pudo convertir el penal.

Estudiantes no supo como romper la línea de los foward chaqueños. Ese era el fuerte de Curne que jugó a defender y salir punzante de contra. Llegó al segundo try de esa manera. Gonzalo Liotta fue el autor a los 15 minutos del tiempo inicial. Juan Sánchez Castelan no pudo convertir el penal pero los de Chaco ganaban 12 a 5.

estudiantes vs curne 1.jpg Estudiantes derrotó a Curne de Resistencia 28 a 18. UNO / Juan Manuel Hernández

Al CAE le costaba más penetrar la defensa chaqueña. La elaboración de la jugada llevaba tiempo para poder ganar metros en el terreno local. Y de tanto insistir llegó el try-penal para empatar las cosas y finalizar el primer tiempo igualados en 12. Valentín Haiek fue el encargado de realizar el try y Máximo Cañas convirtió el penal.

En el segundo tiempo, Estudiantes rápidamente tomó la ventaja en el marcador tras un penal convertido por parte de Cañas. 15 a 12 en Parque Urquiza. Pese a ello, Curne se repuso y volvió a tomar el control del tanteador tras dos penales convertidos consecutivamente. Primero marcó Juan Sánchez Castelan, luego Genaro Carrio. 18 a 15 a favor del conjunto de Chaco.

estudiantes vs curne 2.jpg Estudiantes derrotó a Curne de Resistencia 28 a 18. UNO / Juan Manuel Hernández

Estudiantes jugó prácticamente toda la segunda etapa en el campo rival y tuvo su try merecedor. A los 66' apoyó Francisco Lescano y convirtió Máximo Cañas. 25 a 18 y tranquilidad para Pedro Raiteri.

Sobre el final, llegó un penal convertido, una vez más por Cañas, para cerrar el partido por 28 a 15.