En la continuidad de lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, finalizó el escrutinio definitivo de votos en todas las Secretarías electorales. Desde la Secretaría Electoral de Entre Ríos, Narubi Godoy destacó la labor realizada durante este nuevo proceso electoral y detalló que el recuento definitivo de votos “se llevó a cabo con 10 mesas escrutadoras que estuvieron funcionando desde las 18 horas del martes hasta las 19 horas del miércoles”.
Elecciones legislativas: con el escrutinio definitivo se conocieron los resultados finales en Entre Ríos
Se realizó el escrutinio final de las elecciones legislativas y se conocieron los números en Entre Ríos. Se controlaron las actas de 3.469 mesas de votación.
En total se controlaron las actas generadas en las 3.469 mesas de votación distribuidas en 666 locales electorales en la provincia. A pesar de la complejidad y el volumen de los datos, los responsables del proceso destacaron el buen funcionamiento de los sistemas y la transparencia con la que se gestionó todo el procedimiento.
Resultados finales de las elecciones legislativas
En las elecciones legislativas del domingo votó el 70,49% del padrón en Entre Ríos. De los 1.155.481 entrerrianos que estuvieron habilitados para votar en las elecciones del domingo pasado lo hicieron 819.562, según indica APF.
La lista de senadores de la Alianza La Libertad Avanza obtuvo 402.046 sufragios y Fuerza Entre Ríos 273.753. En la categoría Diputados los votos fueron menos 377.741 contra 245. 691.
La cantidad de votos en blanco en la categoría Diputados superó ampliamente a la del Senado.
Los detalles en Entre Ríos
Alianza la Libertad Avanza
Senadores (Benegas Lynch): 402.046
Diputados (Laumann): 377.741
Fuerza Entre Ríos
Senadores (Bahl): 273.753
Diputados (Michel): 245.691
Ahora 503
Senadores (Gaillard): 27.988
Diputados (Rubattino): 25.473
Partido Socialista
Senadores (Maya): 24.459
Diputados (Guzmán): 26.148
Nueva Izquierda
Senadores (Cáceres Sforza): 14.603
Diputados (Burgos): 18.001
Unión Popular Federal
Senadores (Martínez Garbino): 13.964
Diputados (Farach): 12.645
Movimiento al Socialismo
Senadores (Cruz Ross): 9.970
Diputados (Leis Pou): 8.380
Votos nulos
Senadores: 26.454
Diputados: 21.733
Votos en blanco
Senadores: 27.826
Diputados: 85.251
Totales: 821.063.