Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central se impuso por 1 a 0 ante Sarmiento en los 45 minutos pendientes de la fecha 7 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El único tanto del encuentro fue obra de Ángel Di María de penal, que definió sobre el final del partido y le dio al Canalla tres puntos clave.

Por su parte, el Verde no logró despegarse del fondo de la tabla anual (25°) y continúa comprometido en los promedios. Por otro lado, el conjunto rosarino quedó segundo con 27 puntos en la Zona B y los de Junín se posicionan 9° con 15 unidades.

Ángel Di María le dio la victoria al Canalla

Con el encuentro 0 a 0, el Fideo logró desnivelar cuando quedaban los últimos minutos de este segundo tiempo reducido. La acción se dio a los 16 minutos de ese complemento en una jugada verdaderamente particular: Renzo Orihuela recibió la pelota con tranquilidad en el sector derecho de la defensa y quiso darle el pase a su arquero Lucas Acosta ante la presión de Di María.

Sin embargo, su toque fue demasiado corto, el campeón del mundo en Qatar 2022 alcanzó a tomarla antes y, cuando quiso gambetear al portero, cayó dentro del área tras un cruce de Acosta. El árbitro Andrés Merlos no dudó y pitó inmediatamente el penal, decisión que fue respaldada desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Angelito se hizo cargo de la pena máxima y la cambió por gol, sumando el sexto grito –tres de penal– en los 13 partidos que disputó con la camiseta del Canalla en este regreso. Fideo figura como segundo máximo anotador del Clausura detrás de Ronaldo Martínez de Platense (7) y con la misma cantidad de gritos que Rodrigo Castillo de Lanús y Jonathan Herrera de Deportivo Riestra.