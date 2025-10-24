Uno Entre Rios | Ovación | Rosario Central

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Con gol de Ángel Di María, Rosario Central derrotó como visitante 1 a 0 a Sarmiento, que sigue complicado con el descenso.

24 de octubre 2025 · 17:46hs
Rosario Central logró un agónico triunfo.

Rosario Central logró un agónico triunfo.

Rosario Central se impuso por 1 a 0 ante Sarmiento en los 45 minutos pendientes de la fecha 7 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El único tanto del encuentro fue obra de Ángel Di María de penal, que definió sobre el final del partido y le dio al Canalla tres puntos clave.

Por su parte, el Verde no logró despegarse del fondo de la tabla anual (25°) y continúa comprometido en los promedios. Por otro lado, el conjunto rosarino quedó segundo con 27 puntos en la Zona B y los de Junín se posicionan 9° con 15 unidades.

San José se impuso 3-1 frente a Paracao y se coronó campeón de la Liga Provincial Femenina de Mayores.

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

gabriel gomez: fue un ano muy positivo

Gabriel Gómez: "Fue un año muy positivo"

Ángel Di María le dio la victoria al Canalla

Con el encuentro 0 a 0, el Fideo logró desnivelar cuando quedaban los últimos minutos de este segundo tiempo reducido. La acción se dio a los 16 minutos de ese complemento en una jugada verdaderamente particular: Renzo Orihuela recibió la pelota con tranquilidad en el sector derecho de la defensa y quiso darle el pase a su arquero Lucas Acosta ante la presión de Di María.

Sin embargo, su toque fue demasiado corto, el campeón del mundo en Qatar 2022 alcanzó a tomarla antes y, cuando quiso gambetear al portero, cayó dentro del área tras un cruce de Acosta. El árbitro Andrés Merlos no dudó y pitó inmediatamente el penal, decisión que fue respaldada desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Angelito se hizo cargo de la pena máxima y la cambió por gol, sumando el sexto grito –tres de penal– en los 13 partidos que disputó con la camiseta del Canalla en este regreso. Fideo figura como segundo máximo anotador del Clausura detrás de Ronaldo Martínez de Platense (7) y con la misma cantidad de gritos que Rodrigo Castillo de Lanús y Jonathan Herrera de Deportivo Riestra.

Rosario Central Sarmiento Ángel Di María Copa Libertadores Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Echagüe y Parque buscarán el último boleto a los playoffs de la Liga Provincial.

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

La Copa Argentina conocerá a su segundo finalista.

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Lisandro Alzugaray, nuevamente figura en la Liga de Quito. 

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Ver comentarios

Lo último

Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Ultimo Momento
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

Antes de las elecciones, el dólar oficial subió $10: a cuánto cotizó este viernes

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

De la cesta al hogar: Beneficios y riesgos de comprar electrodomésticos en línea

Gabriel Gómez: Fue un año muy positivo

Gabriel Gómez: "Fue un año muy positivo"

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Zoe Ramírez: San José es el mejor equipo de la provincia

Zoe Ramírez: "San José es el mejor equipo de la provincia"

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Rosario Central ganó y se clasificó a la Copa Libertadores

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario