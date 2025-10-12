Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

Por la novena fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas, el Remero superó a Tilcara y aprovechó el empate entre Talleres y Estudiantes.

12 de octubre 2025 · 18:38hs
Rowing Azul manda en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Gentileza Hockeyamill

Rowing Azul manda en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tuvo actividad este fin de semana, con la disputa de la novena fecha de la Zona Campeonato y la séptima (última) de la Zona Ascenso, donde se definieron los semifinalistas.

En el máximo estamento los resultados fueron Talleres Rojo 1-Estudiantes Negro 1, Capibá 0-Paracao Azul 2 y Rowing Azul 1-Tilcara 0. El empate entre la T y el Rojo fue aprovechado por el Remero para desplazarlos de lo más alto de la tabla.

River juega ante su gente.

River empata con Sarmiento en el Monumental

Alan Bonansea, ayer en Estudiantes de Río Cuarto, hoy en Patronato

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Las posiciones son Rowing Azul 20 puntos, Talleres Rojo y Estudiantes Negro 19, Paracao 12, Tilcara 3 y Capibá 1.

La próxima fecha (que se disputará el 1 de noviembre) será: Estudiantes Negro-Rowing Azul, Paracao Azul-Talleres Rojo Tilcara-Capibá.

El ascenso del Torneo Oficial de Damas

Al disputarse la última fecha de la fase regular de la segunda categoría, quedaron definidos los cruces de las semifinales en búsqueda del ascenso a la elite. El gran ganador de la jornada de Estudiantes Blanco, que estaba fuera de la zona de clasificación y desplazó a su homónimo Amarillo en esta séptima fecha.

Los resultados fueron: Talleres Blanco 0-Unión Agrarios Cerrito 2, La Paz Hockey 0-Estudiantes Blanco 2, Paracao Amarillo 0-Rowing Blanco 3 y Echagüe 1-Estudiantes Amarillo 0.

Las posiciones son Echagüe 21 puntos, Unión Agrarios Cerrito 16, Estudiantes Blanco 14, Talleres Blanco 13, Estudiantes Amarillo 12, La Paz Hockey 4, Rowing Blanco 3 y Paracao Amarilla 1.

Las semifinales, que se disputarán el sábado 18, serán Echagüe-Talleres Blanco y Unión Agrarios-Estudiantes Blanco.

Torneo Oficial de Damas Rowing Federación Entrerriana de Hockey Tilcara
Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugaron el clásico en Mendoza.

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Don Bosco derrotó a Argentino en el Gigante de la Avenida. 

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Chapur ganó en la Clase 3 de TN.

TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

Aldosivi sumó su segundo triunfo consecutivo.

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

