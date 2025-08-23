Rosario Central y Newell's disputan una nueva edición del clásico rosarino

A partir de las 17.30, el Canalla recibirá a la Lepra en el clásico que se disputará en el Gigante de Arroyito.

En los últimos años la supremacía del Canalla en el clásico ha sido notoria.

Rosario Central y Newell's serán los protagonistas de una nueva edición del clásico rosarino que se desarrollará esta tarde, desde las 17.30, en el marco del duelo interzonal de la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. ESPN Premium televisará el encuentro que tendrá como árbitro a Darío Herrera.

El Gigante de Arroyito será el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el Canalla y la Lepra, pero este cuenta con un condimentos más que especial: será el regreso de Ángel Di María, quien no enfrenta a su acérrimo rival desde el 2007.

El último clásico de la ciudad se jugó el 16 de febrero de 2025 y fue triunfo de la Academia por 2-1 en condición de visitante. Gaspar Duarte y Jaminton Campaz marcaron para el Auriazul, mientras que Ever Banega descontó para el Rojinegro.

En el historial oficial se enfrentaron 277 veces: Central ganó 97, Newell’s 77 y empataron en 103 oportunidades.

Los otros encuentros del Torneo Clausura

San Lorenzo e Instituto jugarán desde las 14.30 en el Nuevo Gasómetro, por la Zona B. Fernando Echenique impartirá justicia en el duelo que será televisado por TNT Sports.

El Ciclón buscará volver a acercarse a la punta tras la derrota ante Platense, mientras que transita un caos institucional luego del regreso a la presidencia de Marcelo Moretti y la posterior renuncia de Julio Lopardo, mandamás interino. Mientras que la Gloria viene de ser goleado por Unión.

Por otra parte, Atlético Tucumán recibirá a Talleresa partir de las 20, en el Estadio José Fierro, por la Zona B. TNT Sports transmitirá el encuentro que lo tendrá como juez a Andrés Gariano.

El Decano viene de rescatar un agónico empate 2 a 2 contra Sarmiento; mientras que el Matador viene de un pobre empate sin goles como local con San Martín de San Juan.

Además, San Martín de San Juan y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán a partir de las 20 en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, por la Zona B. Dirige Fernando Espinoza y televisa ESPN Premium.

El Santo, que está muy complicado con el descenso, viene de empatar con Talleres; mientras que el Lobo cayó como local frente a Lanús en su último partido.