Rodri se quedó con el Balón de Oro 2024

“Increíble noche para mí. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón. A todos los que me han votado. Es un día muy especial no solo para mí, sino para mi familia y mi país. Gracias a mi novia, la persona más importante de mi vida, justo hoy cumplimos ocho años juntos. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo. A mi familia por los valores, a hacerme quien soy, un hombre que juega al fútbol con amor. A mi agente, que me buscaba y llevaba a los partidos con un amor tan incondicional que no he visto nunca", comenzó el español posterior a recibir el premio al mejor jugador del mundo.

"No me quiero olvidar de mis compañeros, sin ellos no estaría aquí. A todo el staff del Manchester City. Sin ellos no podría haberlo conseguido. Estoy en el mejor club del mundo. A la selección de España, a Luis por confiar mucho en mí. Quería acordarme de Carvajal que ha sufrido la misma lesión que yo y merecía estar aquí. Y a uno que lo ganará no en mucho tiempo, Lamine, sigue trabajando duro. No es una victoria solo mía, sino de todo el fútbol español, y sobre todo la figura del mediocentro. El fútbol ha ganado, como me dijeron muchos amigos”, cerró el actual jugador del Manchester City.

Rodri, el gran ganador de la noche parisina

Nacido en Madrid hace 28 años, Rodrigo Hernández Cascante surgió de las divisiones inferiores de Atlético de Madrid pero quedó libre a los 16 años y recaló en Villarreal, donde debutó en Primera División y disputó tres temporadas, hasta que en 2018 lo volvió a buscar el Colchonero. Tras una campaña en el equipo de Diego Simeone, a mediados de 2019 arribó a Manchester City y juega allí desde entonces.

Rodri Balón de oro 2.jpg El volante español, Rodri, habló posterior a recibir el trofeo.

Ganador de 12 títulos con los Citizens, el más importante fue la Champions League de 2023, donde anotó el gol en la final para el 1-0 ante Inter. En la última temporada, además, fue uno de los mejores jugadores de la Selección de España que ganó la Nations League y la Eurocopa de Alemania, mientras que con su club alzó la Premier por cuarta vez consecutiva.

Qué logros obtuvo Rodri para ganar el Balón de Oro

Campeón de la Eurocopa 2024 con la Selección Española

Campeón de la UEFA Nations League 2023 con la Selección Española

Campeón de la Premier League 2023-24 con el Manchester City

Campeón del Mundial de Clubes 2023 con el Manchester City

Campeón de la Supercopa de Europa 2023 con el Manchester City

MVP del torneo de la Eurocopa 2024 con la Selección Española

MVP de la final de la UEFA Nations League 2023 con la Selección Española

MVP del torneo de la UEFA Nations League 2023 con la Selección Española

Balón de Oro del torneo del Mundial de Clubes 2023 con el Manchester City

Con Rodri ganador y Lautaro séptimo, así quedó el Top 10 del Balón de Oro

Rodri Hernández

Vinicius Junior

Jude Bellingham

Dani Carvajal

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Lautaro Martínez

Lamine Yamal

Toni Kross

Harry Kane

*Emiliano Martínez terminó 18°.

Rodri Balón de oro 1.jpg El español Rodri se quedó con el Balón de Oro 2024.

