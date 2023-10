Rodolfo de Paoli: "Enfoco mi carrera a nivel internacional"

“Se nos hacía muy largo pensar en 2024 con casi tres meses en el medio, con una situación económica difícil en la Argentina y con los objetivos a nivel deportivo que fueron más positivos que negativos más allá que no se pudo ingresar al reducido. Como cuerpo técnico decidimos esperar nuestra oportunidad, seguramente en el exterior. En ese sentido tenemos que estar eternamente agradecidos al club porque nos abrió la posibilidad de que el mundo nos observe”, subrayó.

“El primer objetivo era ingresar al reducido y el segundo jugar la Copa Libertadores para ingresar a Sudamericana. Fue lo contrario. El análisis de la estadía ha sido altamente positivo y lo único que tengo es palabras de agradecimiento y sobre todo a los jugadores que me dieron la posibilidad internacional de estar en carpeta de clubes de otros países”, añadió.

Siguiendo la misma línea, afirmó que la postura de cerrar esta etapa obedece a una proyección internacional en su carrera. “Si bien en la actualidad no tengo ofertas de otros clubes, sería muy malo de mi parte armar el proceso, decir todo que si y en diciembre dar un paso al costado porque surgió una propuesta. El club se portó brillante conmigo, me cumplió en todo. No tengo nada que reprochar. Sería muy egoísta de mi parte especular para ver lo que pasa. Quiero ser esclavo de de mis palabras y mis hechos. Si me tengo que quedar en mi casa hasta enero, me quedaré. No estoy al cien para afrontar estos dos partidos que restan para finalizar el campeonato. Ha sido un desgaste enorme desde lo emocional y el equipo necesita otra cosa. Ojalá la dirigencia vaya ganando tiempo para conformar la estructura para la próxima temporada”, deseó.

De Paoli Patronato.jpg De Paoli destacó como positiva a su experiencia en Patronato UNO / Mateo Oviedo

De Paoli confesó que, luego de la eliminación en Copa Argentina, evaluó pegar el portazo. En ese entonces interpretó que lo mejor era prolongar el proceso en barrio Villa Sarmiento. “Después del partido con Argentinos Juniors pensé en renunciar y en ese entonces tenía ofertas, pero hubiera sido un mercenario. Me arremangué y le puse el pecho hasta el final. Por eso una vez que logramos la permanencia decidimos dar un paso al costado. Obviamente que la ilusión era más grande, queríamos ingresar al reducido. No le pudimos dar eso al club”, lamentó.

De esta manera, aclaró que su salida no obedece a la ausencia de Oscar Lenzi en la flamante comisión directiva. “Oscar fue quien propuso mi nombre, pero es la misma gente quien está al frente del club. No voy a participar en una interna política. De hecho ni Gustavo (Abdala) ni Dante (Molina) me hicieron participar. Debo tener un poco de criterio y sentido común. Si estoy apuntando a proyectar mi carrera como entrenador a nivel internacional y considero que la B Nacional se me ha hecho muy difícil, me quedo con lo positivo que ha sido la participación internacional”.

A lo largo de su estadía en barrio Villa Sarmiento, Rodo observó al semillero. En este aspecto el DT le dio espacio a los jugadores formados en la cantera. “Hay futuro en Patronato”, afirmó. “No se tiraron a los pibes a la parrilla para vender humo y decir que hicimos debutar a los chicos a primera. Patronato tiene la dificultad de haber perdido la plaza en Primera División y eso no permite competir en reserva como lo hacía hasta el 2022”, remarcó.

Por otro lado, mencionó que la dirigencia deberá apuntar a un proceso para tratar de recuperar lo más rápido posible la plaza en la Liga Profesional. “Chacarita está primero en su zona. Probablemente dispute la final y asimismo nada le garantiza el ascenso. Es un grande del fútbol argentino que tiene un título en Primera División, pero asimismo lleva varios años sin jugar en Primera. Si llega a quedar en la puerta deberá apelar a mantener la base. No es fácil lograrlo para un equipo que realiza una gran campaña. Le pasó a Patronato luego de ganar la Copa Argentina. No es fácil rearmar de cero. Por eso apuntamos a las inferiores”, aseveró.

“Patronato ha sido durante varios años cola de león, ahora deberá ser cabeza de ratón. Eso significa que deberá salir a ganar todas las canchas y salir primero. Eso no se da de un día para otro. Por eso hay que apostar a los proyectos. Y como apunto a los proyectos le hice ganar tiempo al club teniendo en cuenta que mi objetivo no es dirigir en la B Nacional sino a una máxima categoría”.

El encuentro que lo marcó

De Paoli remarcó que el empate ante Botafogo, en Brasil, fue el mejor encuentro que disputó Patronato bajo su mando. “Lo empatamos y no lo ganamos por esas cosas del VAR. Fue el partido que cuando me presento en reuniones y digo quiero que jueguen así. Tuvieron estadísticas similares a las del Arsenal y Manchester City en la Premier League. El equipo demostró que no hay límites”, infló el pecho.