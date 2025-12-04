Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora perdió en el inicio del Cuadrangular de la Liga Femenina

Con las ausencias de Martina Schunk y Antonella Gonzalez, Rocamora perdió por 79 a 71 con Berazategui. Este jueves, a las 21.30, el Rojo se medirá con El Talar.

4 de diciembre 2025 · 16:47hs
Paula Santini

Prensa Rocamora

Paula Santini, con 17 puntos y ocho recuperaciones, fue la jugadora más importante de Rocamora.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay perdió por 79 a 71 frente a Berazategui, en la primera jornada del Cuadrangular de la Liga Femenina de Básquet que se disputa en Bella Vista. El Rojo sintió las ausencias de Martina Schunk y Antonella González, y Paula Santini fue la jugadora más importante con 17 puntos y ocho recobres.

El partido pareció quebrarse en los primeros minutos del segundo cuarto, cuando Beraza anotó un parcial de 15-0 para ponerse 40-25. Si algo caracteriza a Rocamora es su espíritu inclaudicable. No sólo redujo las cifras, sino que se quedó cerca hasta el cierre, apoyado en su gran efectividad en triples. Andujar, Lignac y Vilches anotaron para quedarse con la victoria.

Si Rocamora finaliza quinto en la Conferencia Sur integrará el Grupo A en El Talar; si termina sexto el B en Obras Basket.

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

La Unión dio el golpe ante un candidato.

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

En el otro partido de la primera jornada, El Talar derrotó a El Biguá por 91 a 58.

Cómo sigue la Liga Femenina

Este jueves, desde las 21.30, Rocamora tendrá su segunda presentación cuando se enfrente con El Talar. Mientras que el otro duelo de la jornada será entre Berazategui y El Biguá, a las 18.

El Rojo disputará su último partido del cuadrangular el viernes, a partir de las 15.30, ante El Biguá de Neuquén. A las 18.30 jugarán El Talar-Berazategui.

