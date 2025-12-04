El Turismo Carretera tendrá su definición en La Plata

Como en 2024, la Copa de Oro Río Uruguay Seguros de Turismo Carretera tendrá su definición este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde han presentado su inscripción 49 participantes que aguardan por salir a pista y girar en el trazado Juan Gálvez.

En relación a la competencia anterior en Toay se registran dos altas, Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Sebastián Abella (Toyota Camry). En tanto que también habrá dos bajas, Alfonso Domenech (Dodge Challenger) y Jeremías Scialchi (Ford Mustang).

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llega con 57,5 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), cuando quedan 70,5 en juego (el GP Coronación entrega el 50% más que en una fecha normal). Solo tres pilotos pueden pelearle el título al arrecifeño; Mangoni, Matías Rossi (Toyota Camry) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro). Ninguno de ellos tiene la victoria reglamentaria.

El 2026 de Mariano Werner

Mariano Werner sufrió un año complicado en su vida deportiva, con muchos abandonos por roturas de motores, que lo marginaron de la lucha grande en el Turismo Carretera. Tras la salida de Rody Agut y la llegada de Guillermo Pianca, el de Paraná inició charlas con Mario y Luis Riva, motoristas de larga data en el Turismo Nacional.

En diálogo con Campeones, Mario adelantó cómo vienen con el armado del nuevo motor de Werner: “Estamos trabajando, contamos con pocos elementos hasta el día de hoy. Pero esperamos porque Mariano nos viene trayendo cosas. Necesitamos tener los elementos porque la idea es armar un motor totalmente nuevo y dependemos de eso”. Y sumó: “Trajo un motor pero no nos convence”.

En cuanto al desafío que significa estar en la máxima y asistiendo a un tricampeón de la categoría, se mostró entusiasmado: “Más que todo, lo que nos motiva es la amistad con Mariano y todos los problemas que tuvo en el año. Siempre hablábamos de alguna vez juntarnos y hacer algo, se dio esta oportunidad y trataremos de hacerlo de la mejor manera. Necesitamos un tiempo, tenemos mucho trabajo en el TN. Pero no le vamos a aflojar”.

“El tiempo nos apura. El taller va a estar abierto hasta el 23, por lo menos, y vamos a tratar de ir haciendo todo lo del TN y sumarle este proyecto de Mariano. Por ahí se va a atrasar un poco, por la falta de algunos elementos. Él los está juntando y tiene entusiasmo. Hay un cambio de reglamento en la cilindrada del Ford, estamos definiendo eso, y se nos atrasa la construcción del cigüeñal”, expresó sobre los tiempos que demanda el trabajo detallado. El campeonato de Turismo Carretera 2026 tiene la fecha de inicio pautada para el 15 de febrero en El Calafate.

En otro orden, tras ser citado a declarar ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC, se comunicó una multa económica de 3 millones de pesos para el piloto Jonatan Castellano. Semanas atrás, expresó disconformidad ante una resolución de la misma CAF, que modificó una pena aplicada el fin de semana previo a las declaraciones por los Comisarios Deportivos actuantes en la competencia de TN APAT en Río Cuarto.