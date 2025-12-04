La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

Uno Entre Rios | Ovación | La Unión

En Colón, La Unión se impuso por 90 a 83 sobre el Cervecero, que llegaba con puntaje ideal en la Conferencia Sur.

4 de diciembre 2025 · 16:13hs
La Unión de Colón le ganó por 90 a 83 a Quilmes de Mar del Plata, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Así, el equipo de la costa del río Uruguay le arrebató el invicto a los marplatenses que llegaron a suelo entrerriano con puntaje ideal.

El primer período fue para el Cervecero que supo aprovechar mejor sus momentos frente al aro, decidido, firme y efectivo, convirtió para llevárselo. La Unión por su parte estuvo más errático, sufrió desde atrás, pero siempre siguiéndolo desde cerca. Ambos comenzaron fuertes defensivamente, presionando toda la cancha con intensidad, pero Quilmes pisó más fuerte y se lo llevó por 15 a 18.

En el segundo período el local comenzó a lucirse un poco más en su juego, pudo seguir convirtiendo y mantener la ventaja de juego conseguida. Los marplatenses por su parte mantuvieron el dominio y mostraron su efectividad desde el perímetro con De La Fuente encendido, pero ya con otro tipo de juego donde con paciencia los de Guastavino empezaron a cerrar espacios y disminuir errores, aun yéndose al descanso abajo por 39 a 41.

En el complemento se vio lo mejor de La Unión

La vuelta del entretiempo fue clave para que de a poco La Unión pise fuerte, marque la cancha y empiece a dominar el juego. Quilmes mantuvo sus herramientas, apostó a sus tiradores y su fuerte en el perímetro, pero la historia comenzaba a tomar otro tinte porque el local no dejaba dudas de su buen momento y cerraba el cuarto abajo por la mínima 67 a 68 en otro parcial de alto goleo y buena ejecución, señala Análisis.

El final fue todo para el Rojo que se impuso, convirtió, jugó, aprovechó y, en un abrir y cerrar de ojos dio vuelta la historia en su favor, frente al equipo marplatense que se relajó y quedó sin respuestas, pagando el desgaste de haber jugado la noche anterior.

De esta manera, La Unión le robó el invicto a Quilmes de Mar del Plata y sostiene su localía fuerte, luego de imponerse por 90 a 83.

La próxima presentación de La Unión será el domingo, a las 20.30, cuando visite a Provincial de Rosario.

Rocamora y Central Entrerriano juegan por la Liga Argentina

En una nueva presentación de la Conferencia Sur, Tomas de Rocamora de Concepción del Uruguay visitará este jueves, desde las 21, a Pico FC. Por otra parte, Central Entrerriano de Gualeguaychú, en el estadio José María Bértora, será anfitrión este viernes, a partir de las 21.30, de Quilmes.

