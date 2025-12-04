La Liga Provincial de Mayores de Básquet tuvo la disputa de los terceros juegos de las semifinales. En Chajarí, Santa Rosa consiguió un triunfo trascendental al imponerse por 79-70 sobre Urquiza de Santa Elena, descontando en la serie (1-2) y, al mismo tiempo, cortando el invicto de 20 partidos del Naranja.
Liga Provincial: Santa Rosa le quitó el invicto a Urquiza y descontó
En el tercer partido de las semifinales de la Liga Provincial, en Chajarí la Tormenta se impuso por 79-70 y ahora está 2-1 abajo. Ferro ganó y tiene ventaja.
El conjunto dirigido por Román Núñez mostró carácter en los momentos calientes del partido, capitalizó su condición de local y encontró en Mauricio Pane a su figura determinante: el perimetral firmó 27 puntos (4-5 dobles y 6-10 triples) y 7 rebotes, liderando una producción que mantiene viva la ilusión de llevar la definición al quinto juego.
La serie continuará el viernes, a las 21.30, en la Ciudad de Amigos, donde Urquiza intentará cerrar su clasificación y Santa Rosa buscará forzar un partido decisivo.
Ferro ganó y está arriba en la serie
En el otro cruce, disputado en San Salvador, Ferro hizo valer su localía y superó a Regatas Uruguay por 85-72, resultado que le permitió adelantarse 2-1 en la eliminatoria.
Después de un primer tiempo totalmente abierto y de paridad, el elenco dirigido por Luciano Correamostró una notable solidez en la segunda mitad: ajustó detalles, elevó su intensidad en defensa y dejó a su rival en apenas 20 puntos.
En ataque, Ferro volvió a exhibir uno de sus rasgos más valiosos: el goleo repartido. Cinco jugadores terminaron en doble dígito, sobresaliendo nuevamente Franco González, con 18 puntos y 5 rebotes.
La llave continuará en la noche del viernes, a las 21.30, nuevamente en San Salvador.