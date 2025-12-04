Liga Provincial: Santa Rosa le quitó el invicto a Urquiza y descontó

En el tercer partido de las semifinales de la Liga Provincial, en Chajarí la Tormenta se impuso por 79-70 y ahora está 2-1 abajo. Ferro ganó y tiene ventaja.

Santa Rosa volverá a ser local este viernes por la Liga Provincial.

La Liga Provincial de Mayores de Básquet tuvo la disputa de los terceros juegos de las semifinales. En Chajarí, Santa Rosa consiguió un triunfo trascendental al imponerse por 79-70 sobre Urquiza de Santa Elena, descontando en la serie (1-2) y, al mismo tiempo, cortando el invicto de 20 partidos del Naranja.

El conjunto dirigido por Román Núñez mostró carácter en los momentos calientes del partido, capitalizó su condición de local y encontró en Mauricio Pane a su figura determinante: el perimetral firmó 27 puntos (4-5 dobles y 6-10 triples) y 7 rebotes, liderando una producción que mantiene viva la ilusión de llevar la definición al quinto juego.

La serie continuará el viernes, a las 21.30, en la Ciudad de Amigos, donde Urquiza intentará cerrar su clasificación y Santa Rosa buscará forzar un partido decisivo.

Ferro ganó y está arriba en la serie

En el otro cruce, disputado en San Salvador, Ferro hizo valer su localía y superó a Regatas Uruguay por 85-72, resultado que le permitió adelantarse 2-1 en la eliminatoria.

Después de un primer tiempo totalmente abierto y de paridad, el elenco dirigido por Luciano Correamostró una notable solidez en la segunda mitad: ajustó detalles, elevó su intensidad en defensa y dejó a su rival en apenas 20 puntos.

En ataque, Ferro volvió a exhibir uno de sus rasgos más valiosos: el goleo repartido. Cinco jugadores terminaron en doble dígito, sobresaliendo nuevamente Franco González, con 18 puntos y 5 rebotes.

La llave continuará en la noche del viernes, a las 21.30, nuevamente en San Salvador.