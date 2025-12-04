Docentes entrerrianos reclaman el pago del incentivo del Plan Superior de Alfabetización

El estímulo ofrecido a los docentes por el cumplimiento de las instancias fue de $480.000 y el reconocimiento de 0,68 puntos

Docentes entrerrianos que cumplieron con la instancia de capacitación al Plan Superior de Alfabetización reclamaron el pago del incentivo, a través de una nota enviada la las autoridades el Consejo General de Educación (CGE).

En la misma reclaman en base a la normativa establecida por el IF 2025-27516226-APN-INFD_MCH, que especifica: "Hasta diez días después de que finalice cada ateneo didáctico, la jurisdicción deberá enviar al INFoD una nota que sintetice y presente la planilla de asistencia con la nómina de docentes participantes para poder proceder a la transferencia de fondos y efectivizar el pago de la formación». El estímulo ofrecido por la participación y cumplimiento total de las instancias fue el pago de $480.000 (pesos cuatrocientos ochenta mil), además del reconocimiento de 0,68 puntos por Resolución N° 1298/25 y N° 1299/25 CGE.

Consejo General de Educación (CGE) docentes 1

El texto

Nos dirigimos a ustedes, en nuestro carácter de docentes participantes del Plan Provincial Superior de Alfabetización, con el fin de presentar un formal reclamo por el incumplimiento del pago del incentivo económico acordado para dicha formación.

La capacitación, desarrollada a lo largo del corriente año mediante 8 encuentros (ateneos didácticos de 4 horas reloj), implicó un compromiso de asistencia y la realización de un trabajo final, requisitos que hemos cumplido cabalmente. El estímulo ofrecido por la participación y cumplimiento total de las instancias fue el pago de $480.000 (pesos cuatrocientos ochenta mil), además del reconocimiento de 0,68 puntos por Resolución N° 1298/25 y N° 1299/25 CGE.

El fundamento del presente reclamo se basa en la normativa establecida por el IF 2025-27516226-APN-INFD_MCH, que especifica: "Hasta diez días después de que finalice cada ateneo didáctico, la jurisdicción deberá enviar al INFoD una nota que sintetice y presente la planilla de asistencia con la nómina de docentes participantes para poder proceder a la transferencia de fondos y efectivizar el pago de la formación".

Lamentablemente, a la fecha, dicha normativa no se ha cumplido en tiempo y forma. A pesar de haber finalizado la totalidad de los encuentros y entregado los trabajos requeridos, no hemos percibido el pago correspondiente.

Cabe destacar que la participación en estos ateneos demandó un esfuerzo logístico y económico significativo para varias/os colegas, especialmente para las/os residentes de Villaguay , Hernandarias, entre otros, quienes debieron asumir costos y tiempo de traslado para asistir a los encuentros presenciales en Paraná.

La falta de pago afecta directamente nuestra economía personal, por lo que solicitamos la inmediata regularización de la deuda o, en su defecto, información precisa y fehaciente sobre el estado del trámite y la fecha estimada de pago.