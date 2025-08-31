River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

River Plate, que venía de avanzar en la Copa Argentina ante Unión por penales, se impuso 2 a 0 con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

River Plate volvió a sonreír en el Torneo Clausura tras vencer este domingo por la noche 2-0 a San Martín de San Juan en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que venía de una exigente clasificación por penales ante Unión en la Copa Argentina, se impuso con autoridad en el marcador, aunque sufrió en varios pasajes del encuentro. Con este triunfo, el conjunto millonario recupera la cima de su zona, aprovechando los traspiés de sus rivales directos y reafirmando su candidatura al título.

El equipo de Gallardo golpeó rápido y con eficacia. A los 17 minutos, Santiago Lencina abrió el marcador luego de un intento fallido de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota servida en el área para que el volante la empuje al fondo del arco.

Poco después, a los 20', Maximiliano Salas amplió la ventaja con un verdadero golazo. Tras un pase largo de Paulo Díaz, el ex Racing le ganó en el cuerpo a cuerpo a Cáseres y definió cruzado al segundo palo, imposible para el arquero Borgogno.

River manejó los tiempos del primer tiempo con Juanfer Quintero como eje de juego, aunque San Martín mostró señales de vida con un remate al travesaño de Maestro Puch tras una gran habilitación de Salle.

San Martín creció en el segundo tiempo, pero no le alcanzó

En el complemento, el equipo sanjuanino salió decidido a buscar el descuento. Armani tuvo trabajo: primero contuvo un remate peligroso de Ayrton Portillo y luego se lució ante un cabezazo de Cáseres.

El Santo inquietó por momentos, especialmente entre los 15 y 25 minutos del segundo tiempo, cuando hilvanó varias jugadas de peligro. Sin embargo, no logró vulnerar a un Armani muy seguro y bien respaldado por la zaga central de River.

Gallardo movió el banco a tiempo, dando ingreso a jugadores como Borja, Meza y Dadín, que ayudaron a sostener el ritmo del equipo. Salas, ovacionado, dejó la cancha a la media hora del complemento tras una destacada actuación.

Sobre el cierre, River tuvo una más para ampliar la diferencia, pero una salvada milagrosa de Recalde evitó el tercero tras un córner en el que Borja y Martínez Quarta estuvieron cerca de empujarla.

Minuto a minuto

47’ST: de milagro se salvó San Martín gracias a un despeje de Recalde

Tras un córner, una serie de rebotes dentro del área dejó a River cerca del tercero, pero por centímetros la pelota no entró tras un remate final entre Borja y Martínez Quarta.

40’ST: otra gran acción de peligro para San Martín

Jonathan Menéndez enganchó dos veces dentro del área y remató, alto.

30’ST: cambio en River Plate

Bajo una ovación, Maximiliano Salas es reemplazado por Miguel Borja.

27’ST: Armani se quedó con otra chance de peligro de San Martín de San Juan

Tras un buen centro de Salle, por el fondo entró Cáseres de cabeza y atento estuvo el arquero de River para embolsar.

23’ST: se salvó de milagro River

Tras varios toques y una serie de rebotes, Diego González asistió a Maestro Puch, que remató ante la salida de Armani, apenitas desviado.

20’ST: triple cambio en River Plate

Ingresan Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza y Juan Dadín en lugar de Lencina, Juanfer Quintero y Subiabre.

16’ST: Ayrton Portillo exigió a Armani

San Martín llevó peligro con un remate del delantero, que exigió al arquero de River en el primer palo.

12’ST: Juanfer Quintero lo tuvo de tiro libre

El colombino le pegó por encima de la barrera y Borbogno manoteó córner. En la acción siguiente, el arquero de S

9’ST: San Martín avisó con un cabezazo de Sebastián González

El delantero del conjunto sanjuanino intentó por la vía aérea, pero se encontró un muy buen ubicado Franco Armani.

44 minutos: fuerte infracción de Casco sobre Salle

El lateral de River cruzó al futbolista del Santo, tocó pelota pero también su embestida golpeó a su rival que quedó sentido durante varios segundos.

37 minutos: Maxi Salas avisó con otro remate cruzado

Luego de una pelota entre línea de Juanfer Quintero, el ex delantero de Racing probó con un disparo cruzado de zurda, bien controlado por el arquero Borgogno.

32 minutos: San Martín de San Juan reaccionó

Con un remate de Tijanovich, el Santo pudo salir del asedio rival. El equipo de Pipi Romagnoli intenta retomar el control del partido.

30 minutos: Portillo punteó la pelota y controló Borgogno

River Plate domina el partido y tras un córner, el ex Talleres de córdoba arremetió, pero se encontró con el arquero atento para controlar.

20 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

salas Salas marcó el segundo ante River.

Maximiliano Salas convierte un golazo. Tras un pase en profundidad de Paulo Díaz, le ganó la disputa de la pelota a Rodrigo Cáseres y le pegó rasante, al segundo palo.

17 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Santiago Lencina convierte luego de un intento de gambeta de Ian Subiabre, que dejó la pelota boyando en el área.

15 minutos: el palo salvó a River

Salle mete un pase profundo para Maestro Puch, que se metió al área y remató con mucha potencia, al travesaño.

8 minutos: Mala salida de San Martín, casi gol de River

Recalde se equivocó en defensa, Castaño recuperó y asistió a Salas, que desde la medialuna intentó rematar, pero justo se cayó y la pelota terminó en el córner.

6 minutos: buena aproximación de River

Bustos picó hasta el fondo, lanzó un centro pasado para Juanfer Quintero, quien cabeceó solo, por arriba del travesaño.

3 minutos: Tijanovich probó desde lejos

San Martín de San Juan salió decidido a disputarle la pelota a River y en un contragolpe, Horacio vio adelantado a Armani y remató, muy alto.

Formaciones de River Plate y San Martín de Tucumán

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.