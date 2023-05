River inauguró la estatua de Marcelo Gallardo

Después de la presentación de su estatuta, el Muñeco se expresó respecto de su futuro como entrenador: "Después de un período muy largo, hoy no tengo plazos. Tampoco sé cómo va a seguir mi carrera. No voy a generar ningún tipo de expectativa con eso".

En este sentido, añadió que no está apurado por tomar un nuevo desafío: "Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por dirigir. No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique. Tengo que sentir una conexión. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante".

Marcelo Gallardo: "Crecí y moriré en este club”

El Muñeco agarró el micrófono luego de que su estatua de más de ocho metros fuera descubierta en el Estadio Monumental y se mostró conmovido por el cariño de los hinchas.

“Gracias a ustedes, a los hinchas. Los voy a amar siempre. Crecí en este club y moriré en este club”, soltó el exentrenador de la Banda.

Además, agradeció a todos los que formaron parte de su proceso en el cuadro millonario: “Quiero expresar mi agradecimiento con la gente que me acompañó en este camino. Mi familia, mis compañeros, a mis amigos, a gente de mi cuerpo técnico. Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias".

El momento de la revelación de la estatua de Gallardo en River

La ovación de los hinchas de River a Franco Armani

Luego de haber quedado afuera de la lista de convocados de la Selección Argentina, los fanáticos del Millonario le dedicaron algunos cantitos de apoyo al arquero del equipo de Martín Demichelis.

El encuentro entre Marcelo Gallardo y Martín Demichelis

El otrora entrenador y el actual director técnico del cuadro millonario se cruzaron en el evento que se realiza este sábado en el Estadio Monumental.