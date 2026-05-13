Uno Entre Rios | Ovación | River

River iguala con Gimnasia en el Monumental

River Plate busca el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

13 de mayo 2026 · 21:45hs
River juega de loca ante Gimnasia.

Prensa River.

River juega de loca ante Gimnasia.

River y Gimnasia jugarán este miércoles desde las 21.45 (se atrasó 15 minutos) en el Estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Millonario clasificó agónicamente tras ganarle a San Lorenzo en la tanda de penales y recibe ahora al Lobo, que jugando casi todo un tiempo con diez jugadores logró tachar a Vélez a domicilio. El ganador se verá las caras ante Rosario Central, que superó a Racing.

Minuto a minuto

9 minutos: gran atajada de Santiago Beltrán

River juega de local ante Gimnasia.

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

Maxi Salas desmintió haberle tirado un pelotazo a los hinchas de River: ¡Nunca haría eso!

Maxi Salas desmintió haberle tirado un pelotazo a los hinchas de River: "¡Nunca haría eso!"

Miramón recuperó una pelota en salida de River y asistió a Marcelo Torres, quien ingresó al área y remató cruzado. Gran reacción del arquero millonario para despejar al córner.

7 minutos: remate de Fausto Vera

El mediocampista de River Plate recibió en la puerta del área luego de una buena jugada colectiva del equipo y atento estuvo para contener en dos tiempos Nelson Insfrán.

5 minutos: River Plate monopoliza la pelota

La tenencia del balón es absolutamente del conjunto local, mientras que Gimnasia espera y busca contragolpear con pelotazos profundos para Agustín Auzmendi.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones de River y Gimnasia

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Chacho Coudet.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

River Gimnasia Monumental Torneo Apertura
Noticias relacionadas
Con gol de Marcelo Torres de penal, Gimnasia venció al Fortín en Liniers, por los octavos de final del certamen.

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

Santiago Beltrán, la gran figura de River.

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

River se quedó con serie ante su gente.

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

River y San Lorenzo se enfrentarán en octavos.

River Plate se mide con San Lorenzo por los octavos

Ver comentarios

Lo último

VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

River iguala con Gimnasia en el Monumental

River iguala con Gimnasia en el Monumental

El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

Ultimo Momento
VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

River iguala con Gimnasia en el Monumental

River iguala con Gimnasia en el Monumental

El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

Torneo Apertura: Rosario Central venció a Racing y es semifinalista

Torneo Apertura: Rosario Central venció a Racing y es semifinalista

Orgullo entrerriano: Santina Cherot y Florencia Losada convocadas al preseleccionado argentino U18

Orgullo entrerriano: Santina Cherot y Florencia Losada convocadas al preseleccionado argentino U18

Policiales
Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Ovación
VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

VAR, roja y polémica expulsión de Maravilla Martínez en Rosario

River iguala con Gimnasia en el Monumental

River iguala con Gimnasia en el Monumental

Torneo Apertura: Rosario Central venció a Racing y es semifinalista

Torneo Apertura: Rosario Central venció a Racing y es semifinalista

Orgullo entrerriano: Santina Cherot y Florencia Losada convocadas al preseleccionado argentino U18

Orgullo entrerriano: Santina Cherot y Florencia Losada convocadas al preseleccionado argentino U18

Paraná avanzó a semifinales del Argentino de Selecciones B

Paraná avanzó a semifinales del Argentino de Selecciones B

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

El Gobierno de Entre Ríos redujo los costos de las multas por exceso de velocidad

Paraná: preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos

Paraná: preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos

Los deudores alimentarios no podrán obtener licencias de conducir profesionales en Entre Ríos

Los deudores alimentarios no podrán obtener licencias de conducir profesionales en Entre Ríos

Islas del Ibicuy: decomisan un cargamento ilegal con casi 200 piezas de pescado

Islas del Ibicuy: decomisan un cargamento ilegal con casi 200 piezas de pescado

Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos duplicó sus ventas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Dejanos tu comentario