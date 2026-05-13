River iguala con Gimnasia en el Monumental

River Plate busca el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

River y Gimnasia jugarán este miércoles desde las 21.45 (se atrasó 15 minutos) en el Estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Millonario clasificó agónicamente tras ganarle a San Lorenzo en la tanda de penales y recibe ahora al Lobo, que jugando casi todo un tiempo con diez jugadores logró tachar a Vélez a domicilio. El ganador se verá las caras ante Rosario Central, que superó a Racing.

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River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

Miramón recuperó una pelota en salida de River y asistió a Marcelo Torres, quien ingresó al área y remató cruzado. Gran reacción del arquero millonario para despejar al córner.

7 minutos: remate de Fausto Vera

El mediocampista de River Plate recibió en la puerta del área luego de una buena jugada colectiva del equipo y atento estuvo para contener en dos tiempos Nelson Insfrán.

5 minutos: River Plate monopoliza la pelota

La tenencia del balón es absolutamente del conjunto local, mientras que Gimnasia espera y busca contragolpear con pelotazos profundos para Agustín Auzmendi.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones de River y Gimnasia

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Chacho Coudet.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.