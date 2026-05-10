River empata con San Lorenzo en el Monumental

River y San Lorenzo se enfrentarán en un nuevo clásico, en busca de los cuartos de la Liga Profesional. Están 1 a 1 y el Ciclón se quedó con 10 hombres.

River juega de local.

River Plate y San Lorenzo empatan 1 a 1 en el Estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura .

El Millonario dominó el desarrollo del juego en la primera etapa a partir de la posesión de la pelota y una agresiva presión a la hora de recuperar el balón. En este contexto, generó importantes situaciones de peligro, pero se encontró con un Orlando Gill firme bajo los tres palos.

Épico triunfo de River Plate ante Carabobo por la Sudamericana

River Plate se mide con San Lorenzo por los octavos

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se quedó con un hombre menos a la media hora de juego después de una fuerte entrada de Matías Reali sobre Tomás Galván, a quien impactó con la plancha por detrás. El árbitro Sebastián Zunino lo expulsó tras ver la infracción en el VAR.

A pesar de esto, el Ciclón abrió el marcador de la mano de Rodrigo Auzmendi de cabeza. Eduardo Chacho Coudet dejó en claro su malestar en el cierre del primer tiempo y el primer jugador en salir a calentar fue Juan Fernando Quintero.

En el complemento apareció el tanto de Marcos Acuña para el 1 a 1.

Minuto a minuto

35' 2T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Kendry Páez (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

35' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

34' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) a Gonzalo Montiel (River Plate).

33' 2T: Falta de River Plate

Aníbal Moreno (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

31' 2T: Cambio en San Lorenzo

Cambio en San Lorenzo: entra Fabricio López por Nicolás Tripichio.

31' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Kendry Páez por Fausto Vera.

30' 2T: Falta de River Plate

Falta de Maximiliano Salas (River Plate) a Jhohan Romaña (San Lorenzo).

29' 2T: Despeje de San Lorenzo

Jhohan Romaña (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

27' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ignacio Perruzzi para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

27' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

25' 2T: Tiro al arco de River Plate

Aníbal Moreno (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

25' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

22' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

22' 2T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Ian Subiabre (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

21' 2T: Tiro al arco de San Lorenzo

Tiro de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) rechazado por Santiago Beltrán (River Plate).

20' 2T: Falta de River Plate

Falta de Fausto Vera (River Plate) a Manuel Insaurralde (San Lorenzo).

20' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Ian Subiabre por Tomás Galván.

19' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Maximiliano Salas por Facundo Colidio.

19' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Nicolás Tripichio (San Lorenzo) a Lautaro Rivero (River Plate).

18' 2T: Falta de River Plate

Falta de Facundo Colidio (River Plate) a Ezequiel Herrera (San Lorenzo).

15' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Ignacio Perruzzi (San Lorenzo) a Marcos Acuña (River Plate).

12' 2T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

12' 2T: Falta de San Lorenzo

Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

9' 2T: Gol de River Plate

¡GOL de River Plate! Marcos Acuña concreta la jugada y anota para su equipo. Asistencia de Juan Fernando Quintero.

El gol de Marcos Acuña para River frente a San Lorenzo (1-1)20:07

7' 2T: Tiro al arco de River Plate

Juan Fernando Quintero (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

6' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

6' 2T: Córner para San Lorenzo

Tiro de esquina para San Lorenzo. Lo va a ejecutar Juan Rattalino.

6' 2T: Despeje de River Plate

Santiago Beltrán (River Plate) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

5' 2T: Tiro al arco de San Lorenzo

Tiro de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) rechazado por Santiago Beltrán (River Plate).

5' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

3' 2T: Tiro al arco de River Plate

Facundo Colidio (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

2' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Mathías De Ritis para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

2' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Mathías De Ritis (San Lorenzo) a Juan Fernando Quintero (River Plate).

0' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Juan Fernando Quintero por Maximiliano Meza.

Comenzó el segundo tiempo entre River Plate y San Lorenzo

Comienza el segundo tiempo. River Plate y San Lorenzo ya juegan otra vez.

Terminó el primer tiempo entre River Plate y San Lorenzo

Final del primer tiempo. River Plate y San Lorenzo se van al descanso.

48' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Juan Rattalino para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

47' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tomás Galván (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

43' 1T: Falta de River Plate

Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Juan Rattalino (San Lorenzo).

43' 1T: Tiro al arco de River Plate

Lautaro Rivero (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

43' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Maximiliano Meza.

42' 1T: Despeje de San Lorenzo

Jhohan Romaña (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

41' 1T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

41' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

41' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

40' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Maximiliano Meza.

39' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

39' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

36' 1T: Gol de San Lorenzo

¡GOL de San Lorenzo! Rodrigo Auzmendi aparece solo por arriba y define de cabeza ante Santiago Beltrán.

32' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Facundo Colidio (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

32' 1T: Tiro al arco de River Plate

Marcos Acuña (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

27' 1T: Tarjeta roja para Matías Reali

Matías Reali es expulsado por una acción de juego brusco grave y queda fuera del partido.

27' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Matías Reali (San Lorenzo) a Tomás Galván (River Plate).

26' 1T: Falta de River Plate

Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Orlando Gill (San Lorenzo).

26' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Marcos Acuña.

26' 1T: Despeje de San Lorenzo

Orlando Gill (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

25' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Fausto Vera (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

21' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Marcos Acuña.

21' 1T: Tiro al arco de River Plate

Sebastián Driussi (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

20' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Aníbal Moreno para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

20' 1T: Falta de River Plate

Falta de Maximiliano Meza (River Plate) a Lautaro Montenegro (San Lorenzo).

18' 1T: Tiro al arco de San Lorenzo

Juan Rattalino (San Lorenzo) pateó al arco y la tiró afuera.

15' 1T: Falta de River Plate

Falta de Aníbal Moreno (River Plate) a Matías Reali (San Lorenzo).

14' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Facundo Colidio (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

14' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

14' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Rodrigo Auzmendi para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

14' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Marcos Acuña.

14' 1T: Despeje de San Lorenzo

Manuel Insaurralde (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

12' 1T: Tarjeta amarilla para Ezequiel Herrera

El árbitro Sebastián Zunino amonesta a Ezequiel Herrera de San Lorenzo por sujetar a un rival.

12' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Ezequiel Herrera (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).

12' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lautaro Rivero para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

12' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Martínez Quarta para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

10' 1T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

9' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Santiago Beltrán para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

8' 1T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

6' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Sebastián Driussi.

3' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Jhohan Romaña (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).

1' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Ezequiel Herrera (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).

Comenzó el partido entre River Plate y San Lorenzo

¡Comenzó el partido! River Plate y San Lorenzo ya juegan en el estadio River Camp, con arbitraje de Sebastián Zunino.

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(29) Gonzalo Montiel

(28) Lucas Martínez Quarta

(13) Lautaro Rivero

(21) Marcos Acuña

(6) Aníbal Moreno

(15) Fausto Vera

(26) Tomás Galván

(8) Maximiliano Meza

(11) Facundo Colidio

(9) Sebastián Driussi

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(16) Fabricio Bustos

(18) Matías Viña

(20) Germán Pezzella

(31) Facundo González

(10) Juan Fernando Quintero

(19) Kendry Páez

(34) Giuliano Galoppo

(7) Maximiliano Salas

(38) Ian Subiabre

(44) Joaquín Freitas

Entrenador: Eduardo Coudet

Formación de San Lorenzo confirmada

Titulares

(12) Orlando Gill

(32) Ezequiel Herrera

(4) Jhohan Romaña

(55) Lautaro Montenegro

(24) Nicolás Tripichio

(8) Manuel Insaurralde

(13) Juan Rattalino

(6) Mathías De Ritis

(11) Matías Reali

(29) Rodrigo Auzmendi

(28) Nahuel Barrios

Suplentes

(25) José Devecchi

(3) Teo Rodríguez Pagano

(34) Fabricio López

(35) Alejo Cordoba

(5) Ignacio Perruzzi

(10) Facundo Gulli

(26) Gonzalo Abrego

(14) Agustín Ladstatter

(16) Guzmán Corujo

(17) Gregorio Rodríguez

(18) Diego Herazo

(44) Matías Hernández

Entrenador: Gustavo Álvarez