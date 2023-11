Riquelme le respondió a Macri tras la suspensión

"Los cuatro años los hemos disfrutado mucho, con Ameal de presidente. Hay muchísimas cosas que hablan por si solas. Nos dieron el club con deudas. Cuando ellos gobiernan tienen un poder para comunicar muy grande y les hacen creer al país que son perfectos. Funcionan siempre igual. En estos cuatro años fuimos el que más títulos ganó. Tenemos 28 millones de dólares a favor. Hemos traído a Rojo, Romero, Advíncula, Zambrano, Merentiel, Benedetto, Cavani. Tenemos todas las cuentas al día, no le debemos un premio a nadie. Nos duele mucho quedar afuera de la Copa del año que viene. El último mes nos quedamos sin nafta. Ahora tenemos que seguir trabajando"

Riquelme redobló la apuesta del "95 a 5"

"A los socios les pido que sigan siendo bosteros. Boca nos enamora hasta el último día de nuestra vida. Hace tiempo dije que íbamos a ganar 95 a 5. Me parece que vamos a ganar por un poquito más"

Riquelme, sobre los títulos de su gestión y las finales pendientes

"Para mi fue un sueño ser futbolista y jugar en el club que soy hincha. En dos años y medio hemos ganado seis títulos. Nos quedan dos finales por jugar. Si ganamos las elecciones, esperamos seguir ganando títulos"

Riquelme, esperanzado de cara a la resolución de la jueza

"Esperemos que el domingo podamos tener la fiesta que tenemos. Que mañana la jueza diga que podemos votar. Lo único que no se pueden tocar son los hinchas. Les quieren sacar el corazón. Quieren llevar al estadio a una cuadra. Si se va, perdemos la historia. A esta gente no le interesa nuestro club. Si vuelven al club, pasaremos a ser privados y no se va a votar nunca más"

Riquelme denunció nuevamente una persecución

"Da un poquito de tristeza que tus hijos salgan y decirles `tené cuidado`. Todo el cariño que me da la gente es hermoso. Pero estos 23 años han pasado muchas cosas y la familia se acostumbró. Es lo que tocó y hay que salir adelante. El otro día di el ejemplo de mi hermano"

Riquelme: "Prefiero ser loco"

"Yo no luché nunca con nadie. Nunca molesté a nadie. Esa es la verdad. Es el problema que tenemos en este país. El que no jode parece que es loco. Prefiero ser loco, sin duda"

Riquelme, sobre la convocatoria de los hinchas en su apoyo

"El hincha está molesto porque se metieron con el club. Eso es maravilloso. Nunca pensé que jugando a la pelota se podía recibir tanto cariño. Pero esto pasó la línea de Román. Se metieron con el hincha ¿Dónde se vio que un candidato no quiera que se hagan las elecciones? ¿Dónde se vio que de las ocho personas que hicieron la denuncia hay tres que no tenían ni idea de que usaron su nombre? El señor postulado del lado de en frente no dice ni "a". Eso está a la vista. Por eso la María está contenta"

Riquelme reiteró que la oposición quiere "hacer política" con el club

"Si ellos gobiernan las cosas están bien y si no gobiernan está mal. Ya saben que lo quieren para hacer política al club. Después que digan lo que quieran. Es una persona con el ego muy alto. Yo estoy feliz de que me fue bien de jugador, le dimos alegría a los hinchas. Están haciendo un gran trabajo en inferiores los muchachos. Somos muy felices y queremos seguir creciendo en el club"

Riquelme volvió a hablar de su madre y quebró en llanto

"Estaba contenta la María. Siempre me dice lo mismo: `a la vida vinimos para algo`. Me pidió que no afloje y que gane las elecciones para que el hincha esté contento", reveló antes de lagrimear durante la conferencia de prensa, mientras algunos de sus excompañeros del club lo aplaudían.

El mensaje de Riquelme a los hinchas

"El club es de los hinchas y vamos a pedirle a la jueza que nos habilite para el día domingo. Y que todos los activos estén en condiciones de votar. Este es el club de los hinchas y estos personajes lo quieren privatizar. Quieren que el Club Atlético Boca Juniors sea el primer club privatizado de la Argentina. Si se hace el lunes, las haremos el lunes. Pero el socio tiene que poder votar", agregó.

Riquelme: "Son las elecciones más claras"

"Son cosas que habría que preguntarle a ellos. Creo que estamos ante las elecciones más claras y simples de la historia de nuestro club. Ojalá que sean el domingo. Tenemos todo preparado para disfrutarlas. Todo lo que hemos preparado tiene un costo, a ellos no les interesa. Estamos ante las elecciones más claras de la historia del club. Si permitimos que estos señores vuelvan al club y lo privatizan, no se vota nunca más. Eso no puede pasar", sentenció.

Riquelme, sobre la polémica de la cantidad de socios

"¿Cómo hicieron para habilitar 51 mil socios? Tengo que escuchar a este señor que diga las palabras que dice"

Riquelme respondió a Macri sobre sus dicho por la polémica del 9 de Qatar

"Él dijo que necesitábamos quedar bien y no es así. Lo quiero dejar claro. Yo no miento. Me parece una vergüenza porque es el club más grande del mundo. Que este señor diga `lo traemos para que juegue la Copa Argentina` me pone mal"

Riquelme fue crítico con Macri

"Nunca le dije `presi`. Siempre fuimos Mauricio y Román. Nunca le dije así. Los dos tenemos dos manos y dos piernas".

Riquelme: "Este es el club más grande del mundo"

"Yo tengo una manera muy simple. Tuve la suerte de jugar en Europa, en la Selección Argentina, con los mejores jugadores de nuestro país... pero esta es mi vida. Este es el club más grande del mundo. Voy a la casa de mis amigos a comer"