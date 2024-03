Ricardo Bochini protagonizó un accidente de tránsito

Embed Ricardo Bochini tuvo un accidente automovilístico en Ciudad Evita



El ídolo de Independiente no habría sufrido heridas de consideración pic.twitter.com/7MhBOmWC26 — Diario Olé (@DiarioOle) March 4, 2024

También hay un video que se hizo viral en el que se puede advertir el paso del tráfico ralentizado, dado que los conductores aminoran la velocidad para observar la situación, y cómo quedaron el camión y el auto del futbolista, de la marca Toyota. “Hola a toda la gente que se enteró que tuve un accidente, les quiero decir que vine al hospital, me hice todos los estudios, y no hubo ningún problema. Sólo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por preocuparse. el auto sí quedó destruido, pero gracias a Dios no me pasó nada. Ya estoy bien para seguir mi vida normal”, buscó llevar calma el exorganizador de juego en otro video desde la puerta del centro médico en el que fue atentido. El detalle: lucía con una chomba del Rojo, con el que ganó cuatro Copas Libertadores, dos Intercontinentales, tres Interamericanas y cuatro certámenes domésticos.

Bochini venía de atravesar otro momento angustiante: hace unos días, difundió un video en las redes sociales en el que denunció el hackeo del teléfono celular que utilizaba para gestionar los eventos en los que participaba.