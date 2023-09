Regional: preparadas para jugar y ser las anfitrionas

Los seleccionados de la Federación Entrerriana formarán parte del Campeonato Selecciones Regional NEA en Damas en la categoría Sub 14 en Concordia.

Los combinados de la Federación Entrerriana de hockey sobre césped se preparan para una competencia que serán anfitrionas. Del jueves al domingo, la ciudad de Concordia será sede de uno de los torneos más importantes a nivel selecciones. En esta instancia recibirá a los seleccionados Sub 14 de hockey sobre césped en Damas. Se trata del Campeonato Selecciones Regional NEA-Damas. La Federación Entrerriana de Hockey participará del mismo con sus elencos Sub 14 A, B y C. Este lunes las chicas tuvieron su último entrenamiento en la cancha de Paracao de Paraná para ajustar detalles de la competencia que arranca el jueves.