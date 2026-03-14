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Exequiel Bastidas se destacó en la clasificación en Córdoba

Exequiel Bastidas se quedó con la primera posición en la clasificación de la Clase 2 en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.

14 de marzo 2026 · 18:59hs
Exequiel Bastidas largará adelante en la primera serie de este domingo.

Exequiel Bastidas largará adelante en la primera serie de este domingo.

El paranaense Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) con el Toyota Yaris del Ale Bucci Racing se quedó con el uno en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional realizada en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde se disputa la segunda fecha del campeonato 2026.

Exequiel Bastidas
Exequiel Bastidas hizo el uno en Clase 2.

Exequiel Bastidas hizo el uno en Clase 2.

Bastidas había quedado cuarto en la primera tanda de clasificación, dominada por Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris). En la segunda tanda, el equipo múltiple campeón de la Clase 2 realizó algunos cambios en el Yaris del bicampeón de la Clase 3 del Turismo Pista y el representante de Paraná marcó un tiempo de 1’41”277/1000 que le permitió bajar en 242/1000 el registro del piloto del Alquat Motorsport. De esta manera, Bastidas consiguió su segunda pole position en la Clase 2 del TN; la anterior había sido en Paraná 2024, con un Toyota Etios.

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“Tuvimos un arranque de año muy complicado y lograr esta pole es una locura. La necesitaba muchísimo luego de un 2025 muy duro. El auto no quedó del todo bien en la primera clasificación pero hicimos unos cambios y todos fueron para bien porque mejoramos mucho en los sectores 3 y 5”, sostuvo Bastidas en Campeones.

Este domingo se disputarán las series con un recorrido de 5 vueltas cronometradas. La primera se largará a las 10.10, con Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) y Tomás Vitar (Nissan March) en la primera fila. Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) y Renzo Blotta (Peugeot 208) partirán adelante en la segunda batería, que comenzará a las 10.35. El tercer parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 11, con Felipe Martini (VW Gol Trend) y Pablo Collazo (Toyota Etios) en las mejores posiciones de largada. En tanto que la carrera final se pondrá en marcha a las 12.55 a 16 vueltas.

Leonel Pernía dominó en Clase 3

Leonel Pernía llegó a su 12ª pole position en la Clase 3 al prevalecer en la clasificación que se llevó a cabo en el circuito Nº 3 de 4.045 metros del autódromo Oscar Cabalén. Y lo consiguió con el mismo Honda Civic con el que fue campeón en 2018 y que su hijo Tiago Pernía manejó durante cinco fechas en 2024.

El Tanito, que había sido segundo y tercero en los entrenamientos, estableció un tiempo de 1’37”868/1000 para volver a dominar una clasificación en TN luego de dos años y medio: la anterior había sido el 30 de julio de 2023 en San Nicolás con un Ford Focus III 4p, aunque cabe recordar que Leo no corrió en la categoría durante 2025. Además, consiguió su segunda pole en el trazado cordobés (la otra fue en 2015, con un Fiat Linea) y la segunda también con un Honda, ya que la única que tenía hasta hoy había sido en San Luis 2017.

Facundo Marques (Ford Focus) ratificó el potencial que había mostrado en el segundo entrenamiento, que lo tuvo como dominador. El piloto del Ambrogio Racing clasificó segundo a sólo 013/1000 de Pernía.

Por cuarta fecha seguida, Agustín Canapino clasificó entre los tres mejores del TN Clase 3: logró las últimas dos pole positions de 2025 (Río Cuarto y San Martín, Mendoza), fue segundo en Paraná y en Villa Parque Santa Ana se ubicó tercero a 063/1000 con el Chevrolet Cruze que alista el Canning Motorsports.

El piloto de Crespo, Joel Gassmann con el Chevrolet Cruze del equipo de Jerónimo Teti ocupó el 21° lugar. Este domingo se correrán las series a las 11.25, 11.50 y 12.15, en tanto que la carrera final a 20 giros se largará a las 14.05.

Exequiel Bastidas Córdoba Leonel Pernía
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