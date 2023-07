Racing no le hará el pasillo de campeón a River.

La Liga se lo pidió a la Academia y el club contestó, de manera contundente, que no

Más allá de que la Liga Profesional le deslizó una suerte de pedido a los de Avellaneda para que le hagan el pasillo a River, lo cierto es que el reglamento no hace mención a que esto constituya una obligación y en tanto los dirigidos por Pintita decidieron darle la negativa.

“No tengo idea, pero si es una norma de la Liga lo haremos como corresponde. Y si no lo es, ¿por qué lo tenemos que hacer?” Es un partido de fútbol. A mí me ha tocado una situación parecida en la que el rival lo tenía que hacer y lo hizo. Así que si es una norma de la Liga no hay problema", había dicho Gago durante la semana, ya dejando a entrever lo que será un hecho en cuestión de horas: no va a haber pasillo porque no es una regla establecida de parte de la organización.

El mal trago que no podrá dejar pasar Gago esta noche en el Monumental tiene que ver con que por cuarta vez en su carrera, la segunda como DT, tendrá que ver a River gritar campeón de primera mano.

En su etapa como futbolista, el talentoso mediocampista sufrió al Millonario en la final de las Copa Libertadores 2018 en Madrid, donde ingresó unos minutos para el Boca de Guillermo Barros Schelotto y sufrió la ruptura del tendón de Aquiles; mientras que unos meses antes dijo presente desde las tribunas en la caída 2-0 del Xeneize en la final de la Supercopa también en el Superclásico. Es que si bien no fue convocado ya que ese estaba recuperado de la lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla, viajó para acompañar al plantel.

El tercer (y último hasta hoy) antecedente data de la Liga Profesional 2021 y ya es como entrenador, cuando el equipo de Marcelo Gallardo se consagró tres fechas antes tras golear a su Racing por 4-0 en Núñez.