Racing: dolor por el fallecimiento de un ídolo

Aquel partido, jugado un 27 de diciembre en el estadio Municipal de River Plate, representó el retorno de Racing a la máxima categoría, luego de haber jugado y perdido la posibilidad del ascenso el año anterior frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

"En el córner, (Horacio) Cordero me la dio rápido y le pegué fuerte. Me equivoqué, jajaja" confesó Sicher hace algunos años al diario Crónica, al rememorar aquella simbólica conquista.

"La varita mágica me tocó. Ese fue el único gol que hice en ese campeonato. Por la intensidad con la que se vivió ese torneo, para mí habían pasado como 10 años, en vez de uno", agregó.

El infortunado exjugador había arrancado su trayectoria en Lanús, en donde debutó en primera división en la temporada 1978, cuando el Granate jugaba en la vieja Primera B. Permaneció en el equipo del sur bonaerense hasta 1984, siendo integrante del equipo que subió desde Primera C a la B.

Una vez convertido ese tanto simbólico, Sicher debía volver a Lanús por la finalización del préstamo en Racing. "La opción por mi pase era altísima. Pensé que me iban a comprar, pero después me enteré que la dirigencia de Racing no quiso comprarme", contó oportunamente en otra entrevista al sitio Abran cancha.

Tras un breve período en Lanús (1986), vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata (1986-1989), aunque tuvo muy poco rodaje y al año siguiente jugó en Argentino de Quilmes (1989-1990). También se desempeñó en Chacarita Juniors y Brown de Adrogué.

Tanto Lanús como Racing expresaron sus condolencias a la familia y allegados de Sicher. La entidad Granate recordó: "Fue futbolista de nuestra institución entre 1978-1984 y en 1986"; mientras que la institución de Avellaneda hizo referencia al simbólico tanto alcanzado en el ascenso y manifestó: "Estará en el recuerdo por habernos devuelto a nuestro lugar".