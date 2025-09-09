¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

La Selección Argentina cerrará este martes su participación en Eliminatorias visitante a Ecuador. Messi fue desafectado para este juego.

Sin la presencia de Lionel Messi la Selección Argentina visitará este martes a Ecuador en el cierre de las eliminatorias Sudamericanas clasificatoria a la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La ausencia del capitán de la Albiceleste dejará vacante la camiseta número 10. El responsable de reemplazarlo será uno de los futbolistas que, en la temporada 2025, se ganó un lugar en la consideración del entrenador Lionel Scaloni. El futbolista que utilizará el dorsal que habitualmente exhibe Messi será Thiago Almada.

Argentina-Perú 5.jpg Thiago Almada lucirá la 10 de la Selección Argentina. Prensa AFA

Otros futbolistas que utilizaron la camiseta número 10 de la Selección Argentina.

En total fueron 17 futbolistas, además de Messi, quienes en alguna oportunidad saltaron a la cancha con el mítico dorsal. Entre ellos se destacan Sergio Agüero, el más repetido con siete apariciones, y Ángel Correa, que lo hizo en cinco ocasiones, incluida la última ausencia de Leo frente a Brasil en el estadio Monumental. También Paulo Dybala supo heredarlo en dos partidos oficiales, ante Chile y Colombia, en septiembre de 2024.

Otros nombres que pasaron por la 10 en lapsos puntuales fueron Ángel Di María, Enzo Pérez, el ex-mediocampista de Patronato Héctor Canteros, Nicolás Gaitán y Paulo Dybala, todos en dos oportunidades, al listado se suman con una sola presentación Federico Insúa, Ariel Ortega (en su despedida ante Haití en 2010), Erik Lamela, Ever Banega, Javier Pastore, Lucas Mugni (en un amistoso ante Brasil en 2012 en el que no ingresó), Maximiliano Moralez, Walter Erviti y Walter Montillo.

Este martes, en Guayaquil, la Scaloneta jugará la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y finalmente será Thiago Almada quién ante la ausencia del astro argentino será el encargado de portar la camiseta número 10.

Los jugadores que más veces portaron la 10 de Argentina

Lionel Messi es quien más veces la vistió, con 158 partidos, convirtiéndose en el máximo referente de este dorsal y dejando una huella que trasciende generaciones.

Detrás aparece Diego Armando Maradona, quien utilizó la 10 en 85 encuentros y la transformó en un símbolo de rebeldía y genialidad futbolística. Su legado en Mundiales y partidos icónicos lo consolidó como uno de los máximos íconos del fútbol mundial, ligado de manera inseparable al número más emblemático.

El podio histórico lo completan Ariel Ortega, con 59 presencias, y Juan Román Riquelme, con 29 partidos.