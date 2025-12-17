Uno Entre Rios | Ovación | PSG

PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental

PSG cerró el año con un nuevo título al derrotar 2 a 1 a Flamengo de Brasil, en definición por penales. El juego había finalizado igualado 1 a 1.

17 de diciembre 2025 · 18:00hs
París Saint-Germain se consagró este miércoles campeón de la Copa Intercontinental. PSG, ganador de la Liga de Campeones de Europa levantó el trofeo al derrotar 2 a 1 en definición por penales a Flamengo de Brasil, equipo que se adjudicó la última edición de la Copa Libertadores

El juego, disputado en el estadio Ahmed Bin Ali, finalizó igualado 1 a 1. El elenco parisino sacó ventajas en la etapa inicial a través del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien capitalizó un grosero error del arquero argentino Agustín Rossi.

El Mengao alcanzó la la igualdad a través de un penal polémico que le cometió Marquinhos al mediocampista uruguayo Gustavo De Arrascaeta y fue cambiado por gol por el italiano Jorginho.

Ambos pudieron ganarlo sobre los 90 minutos, mientras que los franceses hicieron más méritos en el tiempo extra.

Matvey Safonov, el héroe de PSG

La gran figura resultó el arquero ruso Matvey Safonov, que desvió cuatro remates desde los 12 pasos y condujo a la consagración al cuadro de Luis Enrique. En el estadio Ahmad Bin Ali Stadium, dirigió el norteamericano Ismail Elfath.

Dejanos tu comentario