.Primeras medallas para Entre Ríos en los Juegos Evita.

En Mar del Plata, Román Márquez obtuvo la medalla de oro en lanzamiento de bala intelectuales Sub16, y Luciana Bernard el Oro en Atletismo Sub 18 Síndrome de Down. Mariana Castro y Jonathan Córdoba ganaron medallas de bronce, y Valentín Castro, medalla de plata en Ciclismo Sub 14 - 500 metros.