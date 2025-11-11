Uno Entre Rios | Ovación | Seven

Presentarán este miércoles el Seven de la República 2025

Desde las 19, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná darán detalles. Se trata del 41° Seven Masculino y el 9° Seven Femenino de la República.

11 de noviembre 2025 · 19:37hs
El Seven será el último fin de semana de noviembre.

Paraná se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del calendario rugbístico nacional. El tradicional Seven de la República, organizado conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER), se disputará durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, en una edición que promete reunir a los mejores exponentes del rugby seven del país y de la región. La presentación oficial será este miércoles desde las 19, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en la ciudad de Paraná. Se trata del 41° Seven Masculino de la República y el 9° Seven Femenino de la República.

La rueda de prensa del certamen contará con la participación de autoridades de la UAR, la UER, y representantes del gobierno municipal y provincial, además de una invitación especial a los medios de prensa regionales, que podrán conocer todos los detalles de la competencia y su relevancia para el desarrollo del rugby argentino.

Las sedes del Seven

Las sedes elegidas para esta nueva edición son los escenarios más emblemáticos del rugby entrerriano: El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y las canchas de Tortuguita y Yarará, pertenecientes al Paraná Rowing Club.

Ambos espacios ofrecen las condiciones ideales para recibir a los equipos y al público, con infraestructura adaptada para jornadas de alta competencia y un entorno natural que caracteriza al rugby en la capital entrerriana.

El Seven de la República no solo marca el cierre oficial del año rugbístico argentino, sino que se ha consolidado como un evento deportivo y social de referencia, donde jugadores, entrenadores y aficionados pueden compartir la pasión por este deporte en un clima de camaradería y respeto.

Durante las dos jornadas de competencia, se disputarán de manera simultánea los torneos masculinos —divididos en Campeonato y Ascenso— y los torneos femeninos, tanto en categoría Mayores como Juveniles.

Esta estructura busca dar espacio al crecimiento del rugby femenino, que en los últimos años ha mostrado un desarrollo sostenido en todo el país, y brindar oportunidades para que las jóvenes promesas puedan medirse ante seleccionados de gran nivel competitivo.

Además de los representativos de las distintas Uniones provinciales de la Argentina, participarán los seleccionados nacionales de Uruguay y Paraguay, sumando una dimensión internacional que enriquece el intercambio deportivo y cultural.

El Seven de la República se ha convertido en una fiesta del rugby argentino, donde se combinan el alto rendimiento deportivo, el espíritu amateur y el compañerismo. Para los jugadores, representa el broche final de la temporada y la posibilidad de compartir experiencias con colegas de todo el país.

