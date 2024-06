Positiva jornada para Los Pumas 7 y Las Yaguaretés en Madrid

¡Mentalizados para mañana! ¡Muchas gracias por sus mensajes de aliento! Semifinales vs Nueva Zelanda, domingo 2 de junio desde las 7:45 hs #SeVenComoNunca pic.twitter.com/IKp06CVm0G

Los Pumas 7, por su parte, le ganaron a Francia por 26-12 y Australia por 14-5. De esta manera, finalizaron la fase de grupos de manera invicta y se metieron entre los mejores cuatro del torneo. El domingo jugarán las semifinales con Nueva Zelanda desde las 7.45. En la otra llave se enfrentarán Fiji y Francia desde las 7.21.

El triunfo de Las Yaguaretés

Por el último encuentro de la fase de grupos, y único del día, Las Yaguaretés se enfrentaron con Bélgica. Recordemos que ambos seleccionados llegaron a este partido sin triunfos en el torneo. Las Yaguaretés habían caído con Sudáfrica 24-7 y con Brasil 31-12, mientras que Bélgica lo había hecho 45-5 vs Brasil y 40-7 vs Sudáfrica. Las dirigidas por Nahuel García comenzaron el partido metiéndole mucha presión al rival y capitalizando cada pelota de juego.

Transcurridos cinco minutos, Argentina vencía a Bélgica 19-0 gracias a dos tries de Virginia Brígido, uno de Josefina Padellaro y dos conversiones de Sofía González. En el minuto final, Bélgica reaccionó y llegaron las indisciplinas en el conjunto argentino y María Taladrid era amonestada y abandonaba la cancha. Esta situación fue bien aprovechada por Bélgica que marcó un try en el final de la primera mitad (19-7) y otro apenas comenzado el segundo tiempo (19-14).

Ya siendo 7 vs 7, Las Yaguaretés defendieron como pudieron para que las belgas no llegaran al ingoal. Sobre el final, los cambios le dieron frescura al partido pero una amarilla a Cristal Escalante dejaba el final abierto en el Cívitas Metropolitano. Bélgica no supo capitalizar su superioridad numérica en cancha y Las Yaguaretés consiguieron su primer triunfo en Madrid.

La entrerriana Antonella Reding ingresó desde el banco de suplentes.

Los Pumas 7, en racha ganadora

En el primer partido del día, Los Pumas 7 se enfrentaron con Francia. Ambos venían de ganar su primer partido de la fase de grupos: Argentina 31-5 a Gran Bretaña y Francia 38-5 a Australia. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora comenzaron el partido a pura potencia y acorralando al rival en su campo de juego. El conjunto argentino no mostró flaquezas en ningún aspecto del juego y se fue al descanso 14-0 tras dos tries de Tobías Wade y Germán Schulz, ambos convertidos por Joaquín Pellandini.

En la última del primer tiempo Varian Pasquet (Francia) vio la tarjeta amarilla y Los Pumas 7 se aseguraban comenzar el complemento en superioridad numérica. Apenas comenzada la segunda mitad Luciano González quebró la defensa rival y estiró aún más la ventaja; Joaquín Pellandini acertaba su tercera conversión (21-5). Los franceses movieron el banco y le dieron frescura al equipo y marcaron su primera conquista del día de la mano de Nelson Epée.

Antoine Dupont hacía su ingreso a la cancha, pero eso no impidió que Rodrigo Isgró atrapara una salida en las alturas y con una corrida espectacular de toda la cancha marcara el cuarto try argentino (26-5). Cuando terminaba el partido, Nalson Epée marcó su segundo try y Los Pumas 7 ganaron 26-12.

Por el pasaje a las semifinales, Los Pumas 7 se enfrentaron con Australia en el último partido de la jornada. La primera mitad fue muy pareja y ambos seleccionados se mostraron muy firmes en defensa y hubieron pocas chances de quiebres.

Sin embargo, fue Australia quién logró doblegar a la defensa a argentina y gracias a un try de su capitán Nick Malouf se fueron al descanso 5-0. En el comienzo del complemento, James Turner vio la amarilla en Australia tras un tackle sin pelota a Tomás Elizalde, situación que capitalizaron Los Pumas 7 y con un try del capitán Santiago Álvarez, convertido por Santiago Vera Feld, dieron vuelta el encuentro (7-5).

El partido se tornaba de ida y vuelta y nadie quería ceder en defensa y ahí fue cuando Santiago Gómez Cora movió el banco y con más aire en la cancha argentina llegó nuevamente a ingoal tras una corrida de Matteo Graziano; Santiago Mare acertaba a los palos y Los Pumas 7 ganaban 14-5. En el minuto final, Facundo Pueyrredón, jugador de La Tablada, ingresó a la cancha y debutó con la camiseta de Los Pumas 7. Con este resultado, Argentina finalizó la fase de grupos de manera invicta y accedió a las semifinales.