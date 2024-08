Podio y abandono entrerriano en el Rally Argentino

En tal sentido, esta vez la suerte estuvo del lado de la entrerriana ya que el piloto riojano sufrió la rotura de un neumático en la penúltima especial de carrera, lo que le hizo perder mucho tiempo. De todas maneras, Folledo realizó un gran esfuerzo en el último tramo y descontó, pero no pudo sacarle el segundo puesto a Cutro por tan solo ¡6 décimas de segundo!

No obstante, no todas fueron buenas noticias para los representantes entrerrianos. Pues en esa misma divisional, la RCMR, también contó con la participación de Victorio Ballay (Citroën). El piloto también de Concordia realizó una nueva apuesta y, desde este fin de semana, arrancó una nueva etapa en su trayectoria deportiva tras salir de la escuadra de la familia Cutro. Sin embargo, el nuevo proyecto en el Nicolás Raies Rally arrancó con el pie izquierdo: fue abandono el día sábado y, reenganche de por medio, pudo largar la etapa del domingo en la que también fue deserción. En ambos casos, una falla en el turbo que no se pudo solucionar fue la causa de la salida anticipada de la carrera en los dos días.

Mientras tanto, en otra sintonía se encontró durante todo el fin de semana Gastón Pasten (Skoda) que, a pesar de recibir una penalidad al concluir la jornada sabatina, en la etapa dominical descontó y fue el vencedor en el absoluto de esta quinta competencia del año.

Lo que sigue

La próxima fecha de Rally Argentino será en esta provincia, ya que La Rioja será epicentro de la sexta fecha de la temporada, del 20 al 22 de septiembre.