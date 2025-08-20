Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

El Club Estudiantes y la Municipalidad de Paraná firmaron convenios por la Plaza Osinalde y formación educativa.

La intedenta de Paraná Rosario Romero en la firma del convenio en Estudiantes.

En un nuevo paso hacia el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones deportivas, educativas y el Estado, este miércoles por la tarde se firmaron dos importantes convenios entre el Club Atlético Estudiantes (CAE) y la Municipalidad de Paraná. El acto se llevó a cabo en la sede central del club, ubicada en la parte alta del Parque Urquiza, y contó con la presencia de autoridades municipales y de la entidad deportiva.

El primero de los acuerdos establece el apadrinamiento por parte del club de la Plaza Apolinario Osinalde Este , con el objetivo de acompañar las obras de puesta en valor que se están realizando en esa zona del tradicional Parque Urquiza. Se trata de una intervención urbana que busca no solo mejorar el entorno, sino también reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad con sus espacios públicos.

Durante el acto, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones locales:

“Nos va a ayudar a mantener la plaza, sostenerla, y van a hacer el planteo de una obra. Nosotros estamos terminando la Osinalde Oeste, que en un par de días la vamos a estar poniendo en valor”.

Rosario Romero también hizo referencia a una obra paralela en desarrollo:

“Sobre el arroyo Las Viejas estamos abriendo un camino hacia el balneario Thompson y, por suerte, este año, si el río nos acompaña, lo vamos a poder usar”.

Por su parte, el presidente del Club Estudiantes, Emilio Fouces, subrayó el compromiso social que mantiene la institución:

“Somos una institución muy comprometida con la ciudad y con nuestro barrio. El hecho de que la comuna nos permita cumplir ese rol social puertas afuera es motivo de alegría, orgullo y compromiso”.

“La plaza es muy querida por nosotros, porque prácticamente es la puerta de ingreso al club y lo primero que ve cualquier persona que nos visita. Nos sumamos al embellecimiento que están haciendo en la zona de la calesita y haremos lo propio frente a la sede”, agregó.

Educación y prácticas profesionalizantes

El segundo convenio firmado fue entre la Municipalidad, el CAE y el Instituto de Formación Superior ICAE, que funciona dentro de la estructura educativa del club. El acuerdo permitirá que estudiantes de Educación Física y otras carreras del instituto puedan realizar prácticas profesionalizantes en espacios deportivos municipales, con un enfoque especial en la inclusión de personas con discapacidad.

El profesor Sergio Alfonsini, representante del instituto, explicó:

“El acuerdo facilitará que los alumnos de los distintos niveles del instituto puedan tener sus prácticas profesionalizantes en las escuelas municipales de deportes, en distintos ámbitos y contextos, lo cual es muy positivo para la formación”.

Compromiso con la comunidad del Estudiantes de Paraná

Ambos acuerdos reafirman la vocación del Club Atlético Estudiantes de abrir sus puertas a la comunidad, no solo como un espacio deportivo, sino también como un actor social activo en el desarrollo de la ciudad. A su vez, la Municipalidad continúa apostando a la colaboración con instituciones intermedias para llevar adelante políticas públicas de proximidad y alto impacto territorial.