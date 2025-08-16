Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Peñarol dio la sorpresa en la segunda fecha de la Liga Paranaense

El Tricolor goleó a Atlético Paraná, el último campeón de la Liga Paranaense. Además, Belgrano y Sportivo Urquiza protagonizaron un vibrante empate.

16 de agosto 2025 · 19:47hs
Peñarol dio la sorpresa al golear como visitante a Atlético Paraná

Peñarol dio la sorpresa al golear como visitante a Atlético Paraná, el último campeón de la Liga Paranaense.

El Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) vivió otra tarde de fútbol este sábado, con la disputa de su segundo capítulo. La gran sorpresa de la jornada la dio Peñarol, que goleó como visitante al campeón vigente, Atlético Paraná; mientras que Belgrano y Sportivo Urquiza protagonizaron el mejor partido del fin de semana.

Los resultados de la fecha fueron Instituto 1-Camioneros 2, Neuquén 3-Universitario 0, Atlético Paraná 0-Peñarol 3, Los Toritos 0-Oro Verde 2, Palermo 0-San Benito 0, Belgrano 3-Sportivo Urquiza 3 y Patronato 0-Don Bosco 0. Esta fecha quedó libre Argentino Juniors.

La pelota rodará en los distintos escenarios de la Liga Paranaense.

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

En el primer duelo de los equipos entrerrianos en la Copa País se vio paridad en el juego y resultado.

Copa País: la selección de la Liga Paranaense visita a su par de Nogoyá por la clasificación

El Femenino de la Liga Paranaense

El sábado también se abrió la tercera fecha de la Copa de la Liga Femenina, con la goleada del último campeón, San Benito Paraná, por 4 a 1 sobre Arenas FC.

La fecha proseguirá con su desarrollo este domingo, con la disputa de los restantes seis partidos. A las 10, Camioneros-San Rafael (en Los Toritos); a las 11, Escuelas River Paraná-San Benito (en Leguan) y Belgrano-Academia Crack (en Ministerio); y a las 15, Oro Verde-Atlético Paraná, Asociación River Paraná-Don Bosco (en Ministerio) y Neuquén-Universitario.

