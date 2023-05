Paula Eisenacht, se sacrificó y tuvo su premio.

Mientras prepara sus últimas dos materias, la jueza habló con Ovación respecto de este nuevo paso en el mundo del arbitraje, pero primero habló de sus inicios: “En realidad hace 11 años atrás yo estudiaba el Profesorado de Educación Física en Santa Fe y necesitaba trabajar para vivir, para pagarme el alquiler y para poder comer. Y bueno, por una amiga de acá de Ramírez que la hermana trabaja en la Liga de Santa Fe y el marido de ella era en ese momento el presidente del Colegio de Árbitros, los conocí acá y me dijeron por qué no vas a la Liga y arrancás dirigiendo las categorías más chiquititas. Eso también significó que me tenía que quedar los fin de semanas allá porque era sábado y domingo. También hice de planillera en futsal dos veces por semana en la noche. Así que todos los lunes podía cobrar unos pesos que me servían como para vivir. En realidad arranco por una cuestión laboral”.

Más adelante siguió recordando y repasó el momento exacto del inicio en este mundo. “Todo inicia en el año 2019 con el curso nacional en la provincia de Buenos Aires, en Salto. Nosotros, con mi compañero, viajamos ocho veces ese año. Y bueno, después por la pandemia se paró todo. Y esto del árbitro federal es un convenio que hace AFA con la UPRO, Universidad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis que es como una carrera universitaria de árbitro de fútbol. Nos llaman a nosotros que éramos los que teníamos como pendientes ese curso, no es la continuación del curso nacional, pero sí el título tiene la misma validez”, narró y continuó explicando: “Como nosotros teníamos uno de los dos años del curso nacional se pusieron en contacto y fuimos los que arrancamos con eso. Yo la primera vez desapruebo. Nosotros viajamos una vez a capacitarnos y después tuvimos clases virtuales, trabajos que presentar y después cuando viajamos al examen yo desapruebo y la verdad que me comí un garrón bastante grande así que después vuelvo al recuperatorio este 11 de abril y ahí me fue bien, aprobé”.

PAULA 2.jpg

¿En qué consisten las pruebas? Lo cuenta la remiense. “Son exámenes escritos, pruebas físicas y un videotest y la primera vez me fue mal lo hice en el videotest ya que la verdad no sabía cómo era y de qué se trataba. Era la primera vez. Encima hace dos años y medio perdí a mi mamá y ella salía a pedir plata para que yo pueda ir a Salto en el 2019. Entonces es como una cuenta pendiente que yo tenía con ella, más allá de que mucha gente me dice que es algo mío, que es un logro mío. Por ahí yo lo sentía un poco así”.

“El título tiene validez nacional. Te permite dirigir en todas las categorías del fútbol argentino, pero tampoco es que uno da un salto y arranca dirigiendo las máximas categorías, no, esto es todo un proceso, es como siempre digo, es como una escalera y cada escalón es una categoría y lleva mucho tiempo pasar de una a otra. Es como cuando arrancás a dirigir desde los más chiquitos y después de un tiempo reciente animás a empezar a dirigir a nenes un poco más grandes y después adolescentes, y después Reserva y después recién Primera. Esto es lo mismo”, contó respecto del alcance que tiene el título alcanzado.

Todos tenemos sueños, sea en el ámbito laboral que sea y Paula tiene los suyos. La deferencia es que los va cumpliendo con creces. “En cuanto a los sueños, yo soñaba ser arbitro nacional y tener un contrato en AFA y ahora de pronto se me da. Trabaje mucho y lo pude concretar. Después es ser profe de Educación Física que es el que tengo pendiente. Lo tengo cerca y también estoy trabajando en eso”.

Por último habló de una referente en el arbitraje. “Una referente en lo femenino es difícil. Todas las chicas que hoy llegaron al máximo nivel del fútbol argentino son las referentes y son las que abrieron el camino para nosotras que seguimos esto. Ahora me toca abrirlo a mi para las chicas que siguen. Pero si te tengo que dar un nombre te digo Stéphani Frappart (árbitra francesa) quien es la que llevó el arbitraje al Mundial y dirigió un partido como juez principal. Eso fue un antes y un después del arbitraje femenino”, cerró.