Leonardo Schey advirtió por la caída del consumo, las inundaciones y la falta de asistencia estatal a los prestadores del turismo y pide respuestas.

El turismo enfrenta una fuerte crisis más grave que la vivida en pandemia.

El turismo entrerriano atraviesa un escenario de fuerte preocupación para los prestadores, marcado por la caída del consumo, las dificultades económicas y la incertidumbre de cara a los próximos meses. Leonardo Schey, integrante de la Cámara Entrerriana de Turismo , aseguró que la situación actual es incluso más compleja que la registrada durante la pandemia y reclamó medidas concretas para sostener la actividad.

“Es tristísimo lo que está pasando. Jamás pensamos que íbamos a atravesar una pandemia y pudimos sobrevivir. Y mucho menos pensamos que esto iba a ser peor que la pandemia”, sostuvo Schey al describir el momento que atraviesa el sector.

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El dirigente explicó que durante la emergencia sanitaria los prestadores contaron con diferentes herramientas de asistencia estatal que permitieron atravesar una etapa de paralización casi total. En cambio, consideró que actualmente los empresarios y trabajadores deben afrontar un contexto de menor demanda, aumento de costos, presión impositiva y mayores dificultades para sostener sus establecimientos.

Schey señaló que el problema no se limita a un destino puntual ni a un segmento específico, sino que alcanza a buena parte de la cadena vinculada con la actividad turística provincial.

El integrante de la Cámara Entrerriana de Turismo también cuestionó el funcionamiento de la actual Secretaría de Turismo y expresó su decepción respecto de las expectativas que había generado la incorporación de representantes del sector a distintos espacios de gestión.

Según planteó, existía la expectativa de que la experiencia acumulada durante años por empresarios y dirigentes turísticos permitiera modificar la manera de abordar las políticas públicas destinadas al sector. Sin embargo, sostuvo que actualmente se están cometiendo errores y cuestionó la comunicación oficial sobre la realidad de la actividad.

Schey también puso el foco en el funcionamiento del Ente Mixto de Turismo. Relató que hasta el momento se concretó una sola reunión, en la que se presentó un informe sobre las acciones desarrolladas y se solicitó el aval de la Cámara. La entidad, según explicó, decidió no acompañar ese documento.

“En la realidad no funciona. No se está haciendo absolutamente nada”, afirmó al referirse al organismo.

Ante la posibilidad de declarar una emergencia turística, el dirigente consideró que el sector necesita respuestas que contemplen la situación económica de los prestadores y herramientas que permitan sostener las fuentes de trabajo y los establecimientos durante los meses de menor movimiento.

Las peores vacaciones

Uno de los datos que más preocupa a los empresarios está relacionado con el comportamiento de la demanda durante las vacaciones de invierno. Schey aseguró que fueron “las peores” que recuerda en sus 26 años de actividad turística.

El dirigente explicó que uno de los principales mercados para Entre Ríos es Buenos Aires, particularmente el segmento de clase media que tradicionalmente realiza escapadas durante el año hacia los destinos provinciales.

“El gran centro emisor de Entre Ríos es Buenos Aires, la clase media trabajadora que junta un manguito para hacerse dos o tres escapadas por año y venir a la provincia”, señaló.

Según su análisis, ese público atraviesa un proceso de endeudamiento y reducción de gastos que impacta directamente sobre la posibilidad de viajar. La menor capacidad de consumo se traduce en menos reservas, estadías más cortas y una reducción del gasto durante las visitas.

Schey diferenció esta situación de la que presentan algunos establecimientos de mayor categoría. Hoteles de cuatro y cinco estrellas y determinados complejos termales, explicó, pueden mantener mejores niveles de ocupación porque trabajan con un público diferente.

Sin embargo, advirtió que esos establecimientos representan una porción limitada de la oferta provincial y que sus resultados no pueden tomarse como referencia para medir el conjunto de la actividad.

“En base a eso dicen que la ocupación es buena, pero no es real”, cuestionó.

Inundaciones y temporada estival

A la caída del movimiento turístico se suma otro factor de preocupación: el impacto que las inundaciones registradas en distintos puntos de la provincia podrían tener sobre los principales destinos durante la próxima temporada de verano.

Para el sector, la situación genera incertidumbre porque el verano representa uno de los períodos de mayor movimiento y concentra una parte importante de los ingresos anuales de numerosos prestadores.

El escenario obliga a empresarios y autoridades a seguir la evolución de los niveles de los ríos y las condiciones de infraestructura de las localidades que reciben visitantes, especialmente aquellas ubicadas en zonas ribereñas.

La combinación entre menor poder adquisitivo, caída de la demanda y posibles dificultades derivadas de los fenómenos climáticos configura, según Schey, un panorama especialmente complejo para los próximos meses, publicó APF.

Cuestionamientos a las estadísticas

El dirigente también cuestionó los datos que habitualmente difunde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre el movimiento turístico durante los períodos de vacaciones.

Schey consideró que esas estadísticas no reflejan adecuadamente la situación que atraviesan muchos prestadores entrerrianos y cuestionó la representatividad de la entidad.

“CAME pasó a ser una institución que no tiene respaldo y miente con los números”, afirmó, al tiempo que señaló que varios de sus representantes tienen actualmente vínculos con distintos espacios de la administración pública.

Más allá de la discusión sobre las estadísticas, el planteo de la Cámara Entrerriana de Turismo apunta a que las autoridades provinciales reconozcan las dificultades que atraviesan los prestadores y adopten medidas específicas para evitar un deterioro mayor.

El sector espera que el diagnóstico pueda traducirse en asistencia económica, alivio de costos y acciones de promoción que permitan recuperar parte de la demanda perdida.

Por ahora, el panorama que describe Schey es de incertidumbre y preocupación. La proximidad de la temporada estival agrega presión sobre empresarios y trabajadores, que necesitan recuperar el movimiento para afrontar un período que será determinante para la continuidad de numerosos emprendimientos.

“El panorama es bastante negro”, resumió el dirigente al referirse al presente de la actividad turística entrerriana.