Patronato va por otra victoria en su casa

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella el Santo ha ganado sus últimos tres compromisos (ante Agropecuario, Tristán Suárez y Colón), marcando ocho goles y manteniendo en cero su valla.

Para ello, el entrenador Rojinegro, Diego Pozo, dispondría de algunas modificaciones para cambiar la pobre imagen que el equipo mostró ante la Academia cordobesa: el mediocampista Juan Barinaga ingresaría por Gonzalo Asís, provocando que Emiliano Purita retroceda hasta el sector derecho de la defensa; mientras que Alan Bonansea ingresaría como referencia de área en lugar de Emanuel Maciel (que llegó a la quinta amonestación), haciendo que Franco Coronel se retrase a la zona de volantes.

Alvarado viene golpeado

En frente estará Alvarado, que estrenará entrenador: Gabriel Gómez sustituyó a Mauricio Giganti tras la caída del Torito como local ante Tristán Suárez.

El cuadro de La Feliz lleva cinco partidos sin victorias, con tres derrotas consecutivas. Para este compromiso el flamante DT mantendría en cancha al mismo equipo que jugó la última fecha, con el objetivo de intentar iniciar su proceso con el pie derecho.

Formaciones

Patronato: Julio Salvá; Emanuel Purita, Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Diego Martínez; Maximiliano Rueda, Gustavo Turraca, Juan Barinaga, Franco Coronel; Emanuel Dening y Alan Bonansea. DT: Diego Pozo

Alvarado: Juan Manuel Lungarzo; Franco Malagueño, Alan Robledo, Nicolás Ortiz, Agustín Aleo; Sebastián Jaurena, Nery Leyes, Matías Mansilla, Diego Becker, Guido Vadalá; y Lucas Rebecchi. DT: Gabriel Gómez.

Hora y TV: 16 (TyC Sport Play).

Árbitro: Gastón Monson Brizuela.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

El resto de la fecha

Habrá otros seis partidos correspondientes a la Zona A: desde las 15 All Boys recibirá a Gimnasia de Jujuy y Brown de Puerto Madryn hará lo propio con Ferro. Mientras que desde las 16 Argentino Agropecuario será local ante Deportivo Maipú; y San Martín de San Juan, uno de los animadores de la competencia, será anfitrión de San Miguel, otro conjunto de notable desempeño. Además desde las 16.30 Racing de Córdoba recibirá a Estudiantes de Río Cuarto; y desde las 19.10 San Martín de Tucumán, el puntero del grupo (por diferencia de gol), será visitado por Talleres de Remedios de Escalada.

Mientras que por la Zona B habrá dos cotejos: desde las 15 jugarán Gimnasia de Mendoza y Defensores Unidos de Zárate; y desde las 15.30 Gimnasia y Tiro de Salta se medirá con Atlanta.

Vale recordar que el sábado hubo ocho partidos de la segunda división del fútbol argentino. Por la Zona A, Tristán Suárez y Güemes de Santiago del Estero empataron 1 a 1; Arsenal y Quilmes igualaron 0 a 0; y Chacarita y Estudiantes de Caseros finalizaron 1 a 1.

Por la Zona B, Aldosivi le ganó 1 a 0 a Colón y es nuevo puntero; Nueva Chicago empató 1 a 1 con Deportivo Madryn; Brown de Adrogué y Chaco For Ever no abrieron el marcador; Mitre de Santiago del Estero venció 2 a como local a Almirante Brown; y Deportivo Morón 1 y Atlético de Rafaela 1.