Patronato se quedó con la final de los promedios ante Vélez

⚽️5' PT. Polémica en el área de Rigamonti. Adrián Balboa remató y la pelota pareció dar en la mano de un jugador de Vélez.#Vélez 0 - 0 #Patronato





⚽️ Comenzó el encuentro clave por los promedios entre #Vélez y #Patronato en Liniers por la Fecha 15 de la #Superliga. El arbitraje está a cargo de Fernando Espinoza.







La situación es impensada para uno y un tanto más lógica para el otro. Que Vélez Sársfield esté peleando en la retaguardia de la tabla para sostenerse en la vidriera grande. Que Patronato luche para sostenerse en la elite es una cuestión más lógica si se tiene en cuenta su corta historia en la misma. La V Azulada y el Rojinegro se enfrentarán hoy desde las 17, en la continuidad de la fecha 15 de la Superliga de Primera A. Fernando Espinoza impartirá justicia en el José Amalfitani. Transmitirá Radio La Red Paraná, 97.1 desde las 16.





Para la contienda de esta tarde Patrón apuntará en un principio a repetir la solidez defensiva que lo distingue en 2018 (recibió un gol en dos partidos y le llegaron poco) y tratar de tener mayor profundidad en ataque, encontrar el último pase, el que le permita a sus hombres más adelantados tener situaciones frente al arco contrario.





Para alcanzar los objetivos fijados, Juan Pablo Pumpido incluirá por una cuestión inevitable (Luca Sosa llegó a la quinta amarilla) a Walter Andrade en la última línea y repatriará a la titularidad a Marcelo Guzmán en lugar de Maximiliano Núñez en la mitad de la cancha.





EL LOCAL.





Vélez tiene 17 puntos y la floja campaña determinó la salida de dos entrenadores, Omar De Felippe y Marcelo Gómez, ya que el equipo está cerca de los cuatro que perderán la categoría, en una situación inusual para el club, y ese tema lógicamente los desvela, lo intranquiliza.

El crespense Heinze no confirmó la formación, aunque de acuerdo a lo expuesto en las prácticas, apelaría a una única variante debido a la roja sufrida por Santiago Cáceres, frente a Chacarita en el cotejo de la jornada anterior.





EL CAPITÁN.





"Lo tomamos como una final. Es un partido muy importante. Necesitamos sumar y sabiendo que es un rival directo, que viene de un partido donde no le salieron las cosas y donde la gente no estará tan tranquila", así definió Sebastián Bértoli la contienda de esta tarde ante el Fortín.

Del planteo a implementar por Patringa, en el barrio porteño de Liniers, adelantó: "La idea es mantener lo que veníamos haciendo, profundizar más los ataques, ser más claros. Nos falta determinación en los últimos metros, para el uno contra uno o la ejecución de un buen centro. Nos falta esa tranquilidad para terminar con buenas decisiones los ataques. Después nos mostramos sólidos y en la tenencia mejoramos, pero nos falta profundizar por los carriles donde volcamos el juego", expresó a La Cábala.





EL GRINGO.





Gabriel Heinze habló del partido de esta tarde será visitado por Patrón. "Es un equipo que sabe a lo que juega. Lo fuerte de ellos es que hacen un trabajo muy bueno en cada línea", opinó el exdefensor internacional sobre el conjunto Rojinegro, quien es un rival directo en la lucha para alejarse de los puestos del descenso.

El crespense además hizo referencia al momento de su plantel que viene de perder ante Chacarita: "El equipo no salió con la misma decisión que en el primer partido", en referencia a la victoria ante Defensa y Justicia.

Consultado por la defensa que planteó el último partido, en la que no incluyó laterales el extécnico de Argentinos Juniors opinó: "Jugar con tres centrales me permite tener mayor tenencia", aunque luego aclaró: "No soy un entrenador de posesión, soy más vertical", aseguró en conferencia de prensa.

Heinze además respaldó la actuación de Mauro Zárate diciendo que "es clara su posición, es un jugador ofensivo. Él viene a una posición retrasada para construir", y la de su compañero en ataque, Rodrigo Salinas: "Se ha movido muy bien en cancha".





Los antecedentes son sin goles

El historial entre Vélez y Patronato, no es amplio ni mucho menos. Oficialmente se enfrentaron en apenas dos oportunidades, ambas en Primera División y nunca pudieron abrir el marcador. Se repitieron igualdades sin goles. Como dato coincidente se puede también se puede marcar que hubo un enfrentamiento en el José Amalfitani y el otro en el Presbítero Bartolomé Grella. ¿En la tercera confrontación: habrá un ganador?